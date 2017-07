Norma Palafox ve a Chivas femenil fuerte para la Liga

La jugadora dice que hay suficiente material humano para luchar de poder a poder contra cualquier equipo

GUADALAJARA, JALISCO (14/JUL/2017).- Le gusta jugar en la delantera, ya sea por banda derecha o izquierda, incluso si la ponen como centro delantera se siente bien. Siempre está a la orden del técnico, dispuesta a corregir lo que hace mal, porque sabe Norma Palafox, que en Chivas femenil no se camina sola, va en un proyecto de conjunto y como tal aporta su granito de arena, desde los entrenamientos, vestidor y viajes.

Palafox es la que pone el ambiente, siempre sonriente, trata de motivar a sus compañeras de equipo, porque aseguró que hay excelente material humano para poner a Chivas femenil, en el lugar que merece, ser protagonista en la Liga que debutarán el próximo 29 de julio ante el Atlas, en San Rafael.

''Me siento emocionada, contenta, estamos esperando el 29 porque es el inicio de un sueño que comenzará a hacerse realidad. No nos ha costado trabajo adaptarnos, porque cuando algo te gusta, lo haces alegre, me siento con confianza en lo que realizo y el apoyo que tenemos es excelente''.

Futbolísticamente Chivas femenil evoluciona, va encontrando su mejor versión en el terreno de juego y agradece que el técnico Luis Fernando Camacho sea exigente, ya que él ha estado toda su vida en Chivas y siente los colores.

''Todo va muy bien, por supuesto que pensamos en Liguilla, hay gente con mucha actitud, carácter, creo que podemos sacar el resultado que buscamos, llegar a lo alto. Estamos agradecidas con el técnico, porque siempre se preocupa por corregir pequeños detalles, grandes, sabemos que es por el bien del equipo y es una persona trabajadora, que ama su trabajo''.

Palafox precisó que estar en Chivas le ha cambiado la vida en todos los aspectos. Está cumpliendo un sueño, el cual pensó en algún momento de la vida que no lograría y ahora que lo tiene no lo dejará pasar.

''La verdad es una playera que pesa mucho, tiene apoyo a nivel nacional e internacional, hemos sentido el cariño, la gente nos expresa apoyo siempre. Ante Atlas vamos por los primeros tres puntos, para iniciar con el pie derecho. Ante Atlas es ganar o ganar, será la mentalidad para cada partido y excelente que nos tocó el Clásico de inicio''.

Chivas femenil tendrá encuentro este sábado, reciben a Morelia en cancha por determinar y esto se decidirá dependiendo de las condiciones del clima. Si llueve mucho previo al encuentro se realizará en San Rafael y si no, Verde Valle será la sede de este amistoso.

La Frase

''Estamos con preparación fuerte, queremos llegar bien al 29 ante Atlas y estamos corrigiendo errores que detecta el cuerpo técnico. Tenemos para pelear contra quien sea, en cualquier cancha''.

Norma Palafox, jugadora de Chivas femenil.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ