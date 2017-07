A entrenar para el Maratón

El club Ecko Runners ayuda a los principiantes en este demandante deporte

GUADALAJARA, JALISCO (14/JUL/2017).- Cada vez está más cerca la edición XXXIII del 42K de la Perla Tapatía, que se llevará a cabo el 5 de noviembre por las principales calles y avenidas de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Por eso, es hora de entrenar y prepararse para llegar en mejor momento a tan prestigioso evento deportivo.

Y para alcanzar esa mejor forma, un nivel óptimo para poder competir en el Maratón Internacional tapatío, se requiere de una buena alimentación, buen descanso y un buen entrenamiento y para eso hay diversos clubes que se encargan de ayudar y preparar a sus corredores, sin importar si son principiantes, están en un nivel intermedio o un nivel elite, todos pueden entrenar.

En Guadalajara hay varios clubes como Chapu, Red Runners, Ecko Runners, Green Team, Track & Field y Morfin Team, quienes prepararán a nuevos maratonistas para debutar dentro de cuatro meses en esta distancia.

Margarita Romero, representante del equipo Ecko Runners, explicó en qué consiste este grupo de corredores, el cual ayuda a los principiantes en este demandante deporte, así como lugar y tiempo de entrenamiento.

“Somos un equipo chiquito que más que nada queremos motivarnos entre nosotros, somos alrededor de 40 personas, todos principiantes, no somos un equipo competitivo, pero sí tratamos siempre de llegar completos a la meta.

“Actualmente cumplimos un año ya con el nombre de Ecko Runners que entrenamos los martes en el Parque Tulipanes y entrenamos los jueves en la pista del CUCEI, los domingos hacemos fondo, entonces los martes hacemos fuerza, los jueves hacemos velocidad y los domingos tratamos de hacer fondo”, dijo Margarita.

Sus hijos la motivan

Margarita es una corredora entregada, no sólo al deporte, sino a sus hijos y a su esposo, es por eso que cada competencia ella dedica su empeño a estas importantes figuras familiares, aunque también se da tiempo para pensar en su carrera y en su vida cotidiana, en donde se dedica a la ingeniería civil.

“Mis hijos me motivan, porque yo soy de Etzatlán, Jalisco y la gente de pueblo es muy trabajadora y aquí en la ciudad es todo muy sedentario, así que pensé qué le dejaríamos a nuestros hijos, ellos son mi motor que me motivan a ser una mejor persona”, dijo.

En cada competencia siempre hay innumerables historias, no importa si son 21 o 42 kilómetros los que se corran, o simples carreras de 5 y 10 kilómetros, siempre existen momentos para recordar, momentos que pueden incluso sacar una lágrima para quien lo presencia.

“Creo que la mayoría de historias son muy buenas, ves lo increíble que es correr, ves personas que les dijeron que ya no lo podrían hacer más, ves casos de cáncer, por ejemplo mi esposo que tuvo una trombosis en su pierna y quedó algo dañada, no se lo trataron bien y estuvo dos meses en cama y tuvo formación de gangrena y le dijeron que le iban a cortar la pierna, pero no, ya empezó a hacer su vida normal, el año pasado hizo el maratón internacional y no lo terminó, ahora este año va con todo por el Maratón de Guadalajara”, platicó.

EL DEPORTE DE MODA

Existen de modas a modas y en el deporte también las hay. En Jalisco ya fue moda la lucha libre con los “martes de Glamour”, los Leones Negros en futbol, los Charros de Jalisco en beisbol, sin embargo hay una manera diferente de hacer deporte, la más sencilla y eficaz de mantener la salud y competir contra uno mismo, el running.

Ya sea por deporte o recreación, correr se ha convertido en una actividad de moda en la Perla Tapatía y quizá en todo el país.

La razón por la cual correr se ha convertido en un deporte de moda es muy simple, esto se debe a que cualquiera lo puede realizar, desde niños, adultos mayores, incluso hasta mascotas, ya que hay carreras exclusivas para perros en la Zona Metropolitana de Guadalajara, además de que existen más de 70 carreras en Guadalajara, desde los 5 y 10 kilómetros, hasta medios maratones y maratones internacionales, así como carreras de clubes privados.

“Yo soy mamá de dos niños, son ingeniero civil con maestría en valuación, me dedico a la valuación inmobiliaria de bienes inmuebles, hacemos avalúos para bancos. En el deporte yo empecé a correr hace dos o tres años, después de mi segundo hijo, yo lo que quería era bajar de peso, era esa una de las principales razones, por el que muchos empezamos a correr, empezamos a hacer amigos”, platicó Margarita Romero, representante de Ecko Runners.

COMO SER RUNNER

Quién puede ingresar

Gorditos, flacos, gente que quiera hacer deporte en general sin la necesidad de competir en el Maratón, jóvenes, no tan jóvenes, todos puedes asistir a los entrenamientos en Ecko Runners.

“Cualquiera puede ingresar, tú puedes ir, cualquiera, todas las edades, tenemos una señora de 63 años que ha corrido medios maratones, mis hijos que ya corrieron sus primeras carreras de 3 kilómetros, claro que lo hicieron caminando, pero todos pueden

hacerlo”.

Cómo entrar al equipo

“Nada más decirnos, quiero correr, querer correr es ya, la mayor ventaja que hay, porque alguien que está sentado y que lo invitas, mientras no quiera, no se va a poder, correr te enseña muchas cosas, entre ellas a admirar a las personas que aún sin poder hacerlo, lo hacen, entonces te das cuenta de cuán grandioso es tu cuerpo”.

Costo

“No, no cobramos nada, al contrario, estar con nosotros tiene beneficios, nos acercamos a los organizadores de los eventos y nos dan descuentos, el objetivo de Ecko es algo que nosotros le llamamos PLAMI (Pasión, Lealtad, Apoyo, Motivación e Integración) y eso repercute y hace eco, por eso nos llamamos así, porque lo que le das a la vida es lo que recibes”.

Vestimenta para entrar

“Para llegar al equipo sugiero llegar con ropa cómoda, la que tú ya tengas, yo no digo que vayan y compren tal o cual marca de tenis de tal precio, no, es llegar con lo que tengas, vas a empezar a ver la técnica, hay varios que tienen años corriendo y que pueden ayudar, a dar consejos o sugerencias, para que sobre la marcha conozcas”.