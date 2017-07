Batalla en el templo del automovilismo

Valtteri Bottas se ha metido de lleno en la lucha por el campeonato de pilotos

GUADALAJARA, JALISCO (14/JUL/2017).- Después de lo ocurrido en el Gran Premio de Austria el fin de semana pasado, la lucha por el título de pilotos de la Fórmula Uno ya no es exclusiva de Sebastian Vettel y Lewis Hamilton, primero y segundo en la clasificación, respectivamente.

Tras nueve fechas, un tercero se ha sumado a un campeonato que carrera a carrera toma tintes más interesantes. Valtteri Bottas, el segundo piloto de la escudería Mercedes, ha estado superando poco a poco las expectativas que a inicio del calendario se tenían de él.

Ahora, el piloto finlandés busca mantener la inercia positiva ganada en el Red Bull Ring y trasladarla a uno de los sitios sagrados del Gran Circo, el circuito de Silverstone, en el Reino Unido, que a partir de hoy alberga las actividades del Gran Premio de Gran Bretaña.

La carrera británica siempre ha ido de la mano con la historia de la Fórmula Uno, pues es una de dos competencias que año con año ha estado en el calendario desde que la categoría surgió en 1950.

Tras su victoria en Austria, Bottas se ha puesto en una posición cómoda para pelearle a su compañero de equipo y al piloto de Ferrari, pues después de las primeras nueve fechas se ubica a 15 puntos de Hamilton y a 35 de Vettel, por lo que una racha de resultados positivos podría catapultar al piloto finlandés a ocupar sitios inimaginables cuando la temporada arrancó.

Una vez que se ondeé la bandera a cuadros en Silverstone se estará marcando el final de la primera mitad del calendario. Lo que ocurra en el mítico trazado de cinco mil 891 metros podría resultar un parámetro adecuado para la segunda mitad de temporada.

Hamilton necesita desesperadamente de una victoria para no seguirse rezagando con respecto a Vettel y no permitir que Bottas le siga pisando los talones. Las posibilidades de victoria del británico en casa son altas, especialmente porque se ha proclamado vencedor en las últimas tres ediciones, en las cuales no ha pasado sobresalto alguno.

Sin embargo, la historia podría ser diferente en esta ocasión, toda vez que la escudería Ferrari ha tenido los argumentos para posicionarse como el más cercano competidor del equipo de las Flechas Plateadas y especialmente porque los del Cavallino Rampante no ocupan lo más alto del podio en Silverstone desde 2011, cuando Fernando Alonso fue el último triunfador para la escudería italiana.

Y aunque los reflectores estén puestos sobre Ferrari y Mercedes, tampoco habrá que restarle atención a lo que pueda hacer Red Bull, de la mano del australiano Daniel Ricciardo, que lleva una racha de cinco podios consecutivos y que buscará su segunda victoria en el año en uno de los sitios más icónicos en la historia del deporte motor.

PRONÓSTICO

Condiciones del clima

Como es característico del Reino Unido, las condiciones atmosféricas para el Gran Premio británico son impredecibles, aunque se esperan los característicos nublados de esa parte del mundo, con posibilidades de lluvias ligeras y con las temperaturas rondando los 20°C.

SABER MÁS

El circuito

El trazado de Silverstone es uno de los que más actividad recibe a lo largo del año en el mundo, pero la prueba reina es la de la Fórmula Uno, a la cual los verdaderos aficionados al automovilismo se entregan religiosamente.

Silverstone ofrece un verdadero reto a la aerodinámica de los coches de la Fórmula Uno. La sección de las curvas de Maggots, Becketts y Chapel se toma a velocidades cercanas a los 300 kilómetros por hora, por lo que el buen agarre será clave.

Lo ocurrido en 2016

Sin dolores de cabeza o momentos que le arruinaran la carrera, Lewis Hamilton coronaba su mejor momento de la temporada a esas alturas al llevarse por tercera ocasión consecutiva el Gran Premio de Gran Bretaña, lo que le ayudó a colocarse a un punto de Nico Rosberg, líder del campeonato hasta ese momento, que el año pasado en Silverstone terminó en el tercer puesto después de ser penalizado con 10 segundos en su tiempo total de carrera después de infringir el reglamento al solicitar ayuda técnica por radio, algo no permitido en la categoría.

La del año pasado en el mítico trazado fue una carrera en la que el espectáculo pasó de anticlimático al inicio a dramático sobre el final. Las lluvias se hicieron presentes minutos antes de arrancar y la competencia inició con el Safety Car al frente; sin embargo, en el último tercio de carrera el espectáculo lo dieron Max Verstappen (que terminara en segundo sitio) y Rosberg, que en el asfalto mojado intercambiaban posiciones constantemente.