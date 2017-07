Esteban Ocon bloquea en redes a mexicanos, por insultos

El compañero de equipo de Sergio Pérez señala que lo agreden a él y a su familia

CIUDAD DE MÉXICO (13/JUL/2017).- Esteban Ocon, coequipero de Sergio Pérez declaró que ha bloqueado a varios mexicanos en Twitter a causa de insultos que ha recibido él y su familia.

"Sólo digo que las personas que estoy bloqueando es porque están insultando a mis padres, están insultando a mi madre, y eso no es realmente bueno. Tienes que pensar que es un deporte, es sólo un deporte, estamos compitiendo con fuerza, pero no somos asesinos, no somos gente haciendo cosas malas. Es sólo un deporte y la gente tiene que calmarse un poco", reveló Ocon.

Los problemas entre los volantes de Force India comenzaron en el Gran Premio de Canadá cuando Pérez recibió la indicación de dejar pasar a su compañero ya que tenía mejor ritmo de carrera, pero mexicano optó por mantener la competencia en pista.

La tensión aumentó en Azerbaiyán con un contacto que dejó fuera a Pérez de la carrera y argumentando que Ocon le había robado una gran oportunidad de triunfo a él y a la escudería.

"No. Creo que estará bien. No soy una mala persona. Nunca dije nada malo sobre México. Me encanta el país y me lo pasé genial el año pasado y disfrutamos de estar en México. Yo estoy bien con 'Checo'. No tenemos nada malo fuera del coche, tenemos mucho respeto, así que no espero que pase nada en realidad", mencionó Esteban Ocon sobre la visita que hará a nuestro país en el Gran Premio de octubre.

Este fin de semana se corre el Gran Premio de Gran Bretaña, un clásico del calendario de Fórmula Uno.