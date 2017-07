El 'Profe' espera buen estado de Rafa

El jugador se reportará con el equipo el próximo lunes, de cara al Apertura 2017

GUADALAJARA, JALISCO (13/JUL/2017).- Si bien tuvo participación con la Selección Mexicana en la Copa Confederaciones y después recibió casi dos semanas de vacaciones, en Atlas esperan la incorporación de su capitán Rafael Márquez para este lunes en los campos de entrenamiento, y a palabras del “Profe” Cruz, dependiendo del estado físico y el ritmo futbolístico, analizará si juega como titular o lo tendrá en el banquillo de suplentes para el primer partido del Apertura 2017 ante León.

“Vamos a esperar a ver cómo regresa, él terminó su participación en Confederaciones, hace 15 días este domingo, es muy profesional y disciplinado, que tiene claros sus objetivos y que quiere seguir aportando. Solo ha jugado cuatro partidos y no hubo tiempo para verlo, las prácticas aquí también sirven, pero hay que verlo, el lunes estaremos todos reunidos excepto los que estén en Selección, pero hay que ver su estado físico y forma futbolística, para ver si está para el juego contra León”, dijo el director técnico rojinegro en conferencia de prensa.

Desde que llegó al Atlas, el técnico José Guadalupe Cruz ha utilizado al “Káiser” como medio de contención y a veces como un defensa central, sin embargo ahora, ante tantos jugadores en ambas posiciones, todo parece indicar que el michoacano podría ser utilizado como líder de la zaga rojinegra.

“Conmigo Rafa ha tenido mucha participación, no ha tenido lesiones, esta situación de la lesión fue crónica que ya venía arrastrando, pero me ha dejado muy satisfecho su rendimiento como contención, ahora Salas y Clifford le han dado dinámica, velocidad e ida y vuelta al equipo y destapar un hoyo para tapar otro no es conveniente, pero Rafa con su inteligencia y calidad nos puede jugar en ese lugar, pero necesito un líder en la defensa, hoy jugaría quizá de central lo pueda explotar más, porque nuestra media está bien, tal vez luego lo pueda poner ahí, pero vamos a esperar a que se incorpore y será una competencia muy fuerte”, platicó.

Márquez no viajará con el equipo este viernes a la ciudad de Minneapolis, en donde jugarán su último amistoso ante Minnesota United de la MLS, sino que viajará a Los Ángeles para estar presente en la entrega del Balón de Oro de la Liga MX, en donde recibirá un homenaje por su trayectoria.

EL INFORMADOR / JAVIER ROBLES