Estoy listo para regresar al Tri: 'Tecatito' Corona

Explica que su ausencia se debió a problemas familiares, sin especificar cuáles

CIUDAD DE MÉXICO (12/JUL/2017).- El futbolista Jesús "Tecatito" Corona regresó a las actividades con su equipo, Porto de Portugal, luego de su repentina baja con la Selección Mexicana en Copa Confederaciones por problemas personales, los cuales afirmó ya quedaron resueltos por lo que está disponible para cuando el Tri y el técnico Juan Carlos Osorio así lo requieran.

"No es nada personal con México ni con mis compañeros, me pongo triste por lo sucedido en Copa Confederaciones pero en verdad no podía estar ahí", comentó.

El atacante explicó que el motivo de su ausencia fue por problemas familiares, el futbolista no quiso dar más explicaciones y lamentó todas las versiones que se dieron por lo sucedido, afirmó en entrevista para Radio Marca.

Para finalizar señaló que se encuentra muy agradecido con el técnico Osorio y sus compañeros por como tomaron la decisión de que abandonará la concentración del equipo azteca.

Reveló que por el momento no ha tenido contacto con el cuerpo técnico ni con sus compañeros de Copa Oro.