Almeyda espera que 'Chicharito' regrese en buen momento

Al técnico rojiblanco le gustaría dirigir a Javier Hernández si decide volver a Chivas

GUADALAJARA, JALISCO (12/JUL/207).- El pastor del Rebaño Matías Almeyda, dijo que en el pasado régimen de transferencias solamente buscaron a un elementos como refuerzo, Javier Aquino, ya que por más que intentó ver a elementos mejores de los que tiene en su plantilla, no logró ubicar a uno mejor que Jesús Sánchez, Edwin Hernández, Oswaldo Alanís, Rodolfo Pizarro, etcétera.

Precisó que si hay alguien que podría considerar refuerzo para su plantilla en este momento, sería Javier “Chicharito” Hernández, aunque sabe que no está en los planes del jugador por ahora, regresar a México y espera que cuando lo determine, se encuentre todavía en muy buen nivel.

“A ‘Chicharito’ no lo podemos traer, él sería un refuerzo. No es dinero, porque los jugadores le dan prioridad a querer jugar en Europa, en otro lugar. Sabe que acá está su casa, esperamos que vuelva joven, no viejo”.

Almeyda, indicó que una de las bajas que sufrió su equipo le dolió, la de Miguel Ponce porque generaba competencia, tenía un muy buen nivel y al tomar el jugador la decisión de irse, le abrió campo a los jóvenes de la cantera, quienes deberán aprovechar su momento.

“Lamento mucho la salida de Miguel Ponce, fue idea de él, fue respetada, es un jugador muy querido por el grupo, pero los demás tenemos dos jugadores por puesto. Donde nos faltaba un jugador teníamos la posibilidad de subir a la gente de fuerzas básicas”.

Almeyda dijo que con el paso del tiempo, el fogueo de los canteranos le dará a Chivas buenos dividendos, ya que en un máximo de un año, no se tendrán que comprar más refuerzos, salvo uno quizá por torneo para apuntalar el equipo, ya que las básicas por el conocimiento que tiene, la mayoría de posiciones están con grandes prospectos.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ