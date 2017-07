La cima de la WTA cambia de dueña

La eliminación de Simona Halep deja a la checa Karolina Pliskova como la próxima número uno del tenis mundial

LONDRES, INGLATERRA (12/JUL/2017).- La checa Karolina Pliskova será la próxima número uno mundial en el ránking de la WTA, después de que la rumana Simona Halep (N.2) perdiera ayer en Cuartos de Final del torneo de Wimbledon ante la británica Johanna Konta.

Tras imponerse en tres sets, por 6-7 (2/7), 7-6 (7/5) y 6-4, Konta (N.7) se convierte así en la primera semifinalista británica en Wimbledon desde que lo lograra Virginia Wade en la edición de 1978.

Konta no sólo ha impedido a Halep de alcanzar su segunda Semifinal en Wimbledon (tras 2014), sino de desbancar del trono del tenis femenino a la alemana Angelique Kerber, que cedió su corona tras perder el lunes pasado con la española Garbiñe Muguruza en Octavos.

Curiosamente, Pliskova ya no está tampoco en Wimbledon, ya que quedó eliminada en la segunda ronda y será número uno mundial a los 25 años y sin haber ganado nunca un torneo grande.

No obstante, Pliskova alcanzó la Final del US Open el año pasado, las Semifinales en el pasado Roland Garros y ha ganado tres torneos en 2017 (Brisbane, Doha y Eastbourne).

La checa alcanza la cima aprovechándose de la derrota de Halep (que hubiese sido número uno de haber vencido a Konta), de la mala temporada de Kerber (la Final perdida en Monterrey es su mejor resultado) y de la ausencia de Serena Williams por embarazo.

Konta se une a Muguruza y a la mayor de las Williams, Venus, como semifinalistas de la presente edición de Wimbledon.

La británica y la estadounidense jugarán por un puesto en la Final, mientras que Muguruza se enfrentará a la eslovaca Magdalena Rybarikova.

Por cierto, Venus Williams se convirtió a los 37 años en la semifinalista más longeva de Wimbledon en 23 años, al batir en Cuartos a la letona Jelena Ostapenko, ganadora de Roland Garros.

Williams, número 11 mundial y cinco veces ganadora en Wimbledon, la última hace nueve años, ganó por parciales de 6-3 y 7-5.

Para encontrar un precedente de longevidad semejante en Wimbledon, hay que remontarse a Martina Navratilova en 1994, cuando alcanzó las Semifinales a la misma edad que Venus.

Djokovic alcanza los Cuartos de Final

El tenista serbio Novak Djokovic se impuso ante el francés Adrian Mannarino en tres sets, por parciales de 6-2, 7-6(5) y 6-4, y se cuela entre los ocho mejores del torneo de Wimbledon.

Durante las dos horas y 15 minutos de juego, “Nole” dominó el partido, comenzó con varios “breaks” con los que se hizo de los dos primeros sets, consiguió 74% de sus primeros servicios, puso en juego 79% y dio 36 golpes ganadores.

“No he cedido un set en un evento sobre hierba entre Eastbourne y Wimbledon y me he encontrado muy bien hasta el momento. Es uno de mis torneos favoritos y espero llegar lo más lejos posible”, afirmó el tenista de 30 años.

El encuentro debió jugarse el lunes en la pista uno del All England Club, pero las casi cinco horas del cardiaco partido entre el español Rafael Nadal y el luxemburgués Gilles Muller, donde “Rafa” cayó derrotado, hicieron que se pospusiera para ayer.