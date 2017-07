Chivas no se achica ante Tigres

Se enfrentarán el próximo domingo en el partido por el Campeón de Campeones

GUADALAJARA, JALISCO (11/JUL/2017).- Ya le ganaron la final pasada a Tigres, no dejaron ninguna duda que eran mejores en el campo por el futbol desarrollado y para el próximo domingo, parece la historia lleva el mismo curso, porque recuerda Jesús Sánchez, que antes de la final en el Clausura 2017, las posibilidades que le daban al "Rebaño" para triunfar mínimas, como ahora para el Campeón de Campeones.



El "Chapo" Sánchez puntualizó que no por tener muchas bajas se sienten derrotados, eso no pasa por su cabeza, por el contrario, aseguró que en porcentaje para lograr un título más, son las mismas que tiene Tigres, porque la gente joven que está trabajando en pretemporada, ha demostrado mucha hambre y calidad la tienen.



"Por ahí pueden dar favorito a Tigres, pero en el futbol todo se puede esperar. Chivas pelea de poder a poder con quien sea. Estaremos listos para el día domingo y todos han tenido una respuesta muy grata, hay grandes jugadores, con mucha calidad y se verá en el desarrollo del torneo. Muchas (posibilidades de ganar), somos 11 contra 11, tenemos las mismas capacidades y buscaremos defender para ganar".



El lateral derecho precisó que los jugadores que ascendieron al primer equipo están bien arropados, saben defender con honor la camisa de Chivas y así lo demostrarán en la oportunidad que se les brinde en los partidos que están en puerta.



"Fuimos de menos a más, los jóvenes bastante bien, se acoplaron al sistema de Matías, de las lesiones no estamos ajenos, estamos expuestos y debemos asumilarlas, aceptarlas y reemplazar a quien no esté de la mejor manera".



Sin Jair Pereira, Rodolfo Pizarro, Orbelín Pineda, Hedgardo Marín, Isaac Brizuela, Eduardo López, Carlos Cisneros y Alan Pulido, Chivas al exterior parece débil, entiende "Chapo" que los den como víctimas, pero advierte que quien piense eso, puede llevarse una sorpresa.



"Hay jugadores capaces para suplir, vienen jóvenes con hambre que se quieren ganar un lugar. Nos gusta estar arriba siempre, pelear arriba todo. Estamos conscientes que un partido fácil no será, tienen un plantel completo, nosotros vamos a pelear como lo hemos hecho siempre y como un equipo competitivo, nos estamos preparando bien para traernos un buen resultado a casa".



La meta de Chivas es iniciar los encuentros oficiales obteniendo un título, ante Tigres, porque luego vendrá como objetivo conquistar la Copa MX y la Liga de nueva cuenta.



"Sin duda es algo diferente, es una motivación, responsabilidad de seguir haciendo bien las cosas, de hacer lo que hemos hecho antes. Hoy más porque somos los campeones vigentes. Debemos demostrar porque fuimos campeones, he vivido la experiencia al cien".

El lateral derecho, indicó que en su puesto tendrá una competencia importante con Diego Cortés, elemento al cual dijo tenerle mucho cariño y sabe que si baja su rendimiento, en cualquier momento puede perder la titularidad.



LA FRASE

"Así nos tocó la mano por bajas de selección, asumimos ese reto, sabemos que vienen retos importantes en el campeonato, vienen jóvenes que traen ganas y estamos conscientes de lo que nos estamos por jugar". Jesús Sánchez, jugador del Guadalajara.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ