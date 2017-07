El compromiso en Atlas es el título

Aún les cala hondo el haber sido eliminados en los cuartos de final del Clausura 2017

GUADALAJARA, JALISCO (11/JUL/2017).- En el interior del seno rojinegro, aún cala hondo el hecho de que terminaron su participación el torneo pasado en la ronda de cuartos de final, eliminados por el acérrimo rival, el Guadalajara, que a la postre se alzó con el título, es por eso que a dos semanas de que arranque el Apertura 2017, el compromiso es alto, no buscan igualar lo realizado en el Clausura, sino mejorar, al grado de ir con todo por el título.

''El compromiso es salir campeón, es el compromiso de nosotros'', dijo Stiven Barreiro.

Por su parte, Daniel Arreola dejó claro que hay una espina clavada por lo que sucedió el certamen anterior, por eso buscarán pelear por el título, tal y como opinó su compañero Barreiro.

''En lo personal estamos muy claros en el objetivo que queremos. No hay una persona que no piense en superar lo del torneo pasado, tenemos la espinita de que pudimos hacer más. No hay impedimento para lograrlo y esperamos llevar lo que hemos realizado en la pretemporada en el torneo. Cuando hablo de superar, veo cómo trabajamos, cómo este equipo tienen que pelear el campeonato e ir a buscarlo'', dijo el central zurdo del Atlas, en el marco de la presentación de Mobil Súper como nuevo patrocinador de los Zorros y que estará presente en la manga derecha de la nueva playera que será presentada el próximo lunes.

Sin embargo algo que no deben dejar de lado en Atlas, es el problema porcentual que tendrán en el próximo año futbolístico, ya que arrancarán el torneo en el sitio 16 de la tabla de cocientes con 76 puntos en 68 juegos, es decir, un porcentaje de 1.1176 y solo dos puntos arriba de Veracruz, tomando en cuenta que el recién ascendido Lobos BUAP tendrá un cociente volátil.

''No podemos dejar de lado ese tema, es algo que nos pica para salir lo antes posible. Las primeras fechas son importantes. Estamos pensando en León y de ahí para delante'', apuntó Arreola.

EL INFORMADOR / JAVIER ROBLES