'Chapo' Sánchez, sin complejos por su estatura

GUADALAJARA, JALISCO (11/JUL/2017).- El lateral derecho del Guadalajara, Jesús Sánchez, aseguró que no pierde la fe en que será convocado a la Selección mexicana de futbol y si no ha sido convocado por su estatura, eso no le causa ningún problema, ya que con trabajo puede convencer que eso no es impedimento para estar en una lista selecta representando a México.

''No me acomplejo de ser chaparro, trato de demostrar lo que soy acá, demostrando día con día. Lo que he hecho siempre, trabajar y no bajar los brazos, el perseverar, ser humilde y constante, lo cual seguiré haciendo para estar''.

El jugador precisó que en caso de ser cierto que el técnico Juan Carlos Osorio, no convoca a él y Edwin Hernández por su estatura, no lo juzga, ya que el futbol es de gustos, así que puede entender que no sea del agrado del estratega del Tri.

''Entiendo que el futbol es de gustos, lo tengo claro desde que comencé a jugar, todos son libres de poner al jugador, poner alineación que guste, no entro en ese tipo de temas. Hago lo mío para mi club y trabajaré para hacer lo mejor. Pulir ciertas cosas, estar bien para Chivas y si algún día llega el llamado será bienvenido''.

Respecto a los jugadores que no están en Chivas, por estar convocados a la Selección mexicana, el jugador manifestó que le hacen mucha falta a los rojiblancos, pero deben cumplir su sueño de llegar lo más alto en la Selección, aprovechar su oportunidad en la Copa Oro.

''Sabemos que quienes están en Selección tienen mucha calidad, la mayoría son titulares, se les extraña acá, pero Chivas no piensa en eso, nosotros no nos concentramos en eso, sino con los chavos que están, con los que trabajamos''.

