De estos ya no hay

Andrés Guardado es el alumno más avanzado que haya egresado en tiempos recientes de la Academia de los Zorros

GUADALAJARA, JALISCO (11/JUL/2017).- Ha sido un viajero dentro del futbol europeo, sin embargo, su corazón pertenece solamente a un equipo y está en México, los rojinegros del Atlas.

Por eso, Andrés Guardado es la última joya de la corona atlista que ha puesto en alto el nombre de la institución, ya que desde su debut ha dejado claro que su calidad va más allá de lo que se puede mostrar en la Liga MX e incluso es capitán de la Selección mexicana.

Andrés debutó el 20 de agosto de 2005 de la mano del entrenador Daniel Guzmán Castañeda en un partido en donde Atlas derrotó 3-2 a Pachuca; de inmediato se hizo dueño de la pradera izquierda del equipo rojinegro.

Se hizo titular indiscutible tres jornadas después, puesto que ya no dejaría durante 24 partidos consecutivos, en los cuales sólo fue sustituido en dos ocasiones. Logró su primer gol en el máximo circuito en el Estadio Universitario de Nuevo León, contra Tigres de la UANL el 15 de octubre de 2005.

A los 19 años de edad, José Andrés fue llamado por Ricardo La Volpe para que formara parte de la Selección mexicana en el Mundial de 2006, sin embargo no jugó sino hasta los Octavos de Final contra Argentina, siendo el arma secreta del “Bigotón” y durante los 66 minutos que estuvo en la cancha enloqueció a la defensa argentina y supo aprovechar el tiempo para hacerse inolvidable entre los aficionados mexicanos, quienes finalmente terminaron decepcionados ese día por un nuevo encallamiento en el cuarto juego de una Copa del Mundo, pese al buen juego de su equipo.

Actualmente, con la Selección mexicana ha disputado 138 partidos internacionales en donde ha logrado 24 goles. Fue titular en la Copa Confederaciones que recién terminó y en donde México quedó situado en el cuarto lugar de ocho competidores, sin embargo Guardado ha demostrado su cariño por el Tricolor y no habría problemas para que continúe vistiendo la casaca nacional al menos hasta el Mundial de Rusia 2018.

Con el Tricolor, Andrés Guardado ha disputado una gran cantidad de torneos internacionales, entre los que se cuentan tres ediciones de la Copa Oro, saliendo subcampeón en 2007 y campeón en 2011 y 2015; también ha disputado un par de Copas Confederaciones, en 2013 en Brasil quedando en fase de grupos y en 2017 en cuarto lugar en Rusia.

Sin embargo, el “Principito” ha sido pieza clave en tres Mundiales de futbol. En Alemania 2006, en Sudáfrica 2010 y en Brasil 2014, sumando ocho encuentros disputados y un gol, el cual se lo hizo a Croacia en la fase de grupos en el mundial sudamericano.

RUMBOS DISTINTOS

Los equipos de Guardado en Europa

DEPORTIVO LA CORUÑA: 25 anotaciones logró con el “Depor” y tiene el cariño de los aficionados, cuando militóen la Segunda División de España, fue nombrado el mejor jugador del equipo.

VALENCIA: En buena parte por las lesiones, por jugar en una posición desconocida o por la falta de nivel, el periodo del ‘Principito’ en el Valencia fue de los menos célebres. Estuvo con el equipo en un año más a menos regular. Ya en la segunda temporada dejó de ser titular; el técnico se acostumbró a no poder contar con él y fue enviado al Bayer Leverkusen.

BAYER LEVERKUSEN: En Alemania se sintió, como nunca antes, lejos de la consideración del entrenador. Esa temporada 2013-2014 fue la peor para Guardado.

PSV: El Mundial de 2014 reconstruyó la figura de Andrés Guardado. Llamó la atención del PSV y ganó un par de Ligas, convirtiéndose en ídolo y llegando a ganarse el cariño de la afición granjera.

REAL BETIS: El jugador tapatío firmó contrato por tres temporadas con la entidad sevillana, apenas el pasado 8 de julio.

NUMERALIA

El “Principito” en Selección

138 apariciones internacionales

24 goles con la playera verde

30 años de edad

167cm de estatura

*Debut internacional: México vs Hungría el 14 diciembre de 2005

Escasez de nuevas joyas

Las fuerzas básicas del Atlas son famosas por fabricar jugadores de alta calidad, que exporta futbolistas no sólo al resto de equipos del futbol mexicano, sino al extranjero, con ejemplos como los de Pável Pardo, Jared Borgetti y Rafael Márquez, así como el mencionado Andrés Guardado.

Sin embargo, en las últimas épocas esta producción ha dejado muchas dudas, por tal motivo se tuvo que cambiar de coordinación, dejando de lado a Luis Manuel Díaz y haciéndose de los servicios del español Albert Espigares.

“No soy mago, no vengo a salvar nada, no hay nadie por encima de la institución, vengo a sumar, estoy agradecido con la directiva, la idea es complementar con lo que ya se ha visto con Atlas. La formación no está reñida con los resultados, todos queremos ganar, no vale ganar de cualquier forma, hay que darle seguimiento a lo que ya había para aplicar un método de trabajo como complemento, eso nos llevará a ganar”, dijo el entrenador ibérico.

“La verdad encuentro en buen nivel a la cantera, se ha hecho un buen trabajo previo a mi llegada, cabe recalcar la historia de las fuerzas básicas del Atlas, llegar acá me llena de ilusión, el nivel es muy bueno y la gente que estaba antes lo hizo muy bien”, agregó Espigares, que tendrá la encomienda de devolver a los primeros planos a la cantera de los Zorros.

ÚLTIMOS CANTERANOS ROJINEGROS DESTACADOS

Jairo Torres

Jairo tiene 17 años, es originario de Guadalajara, Jalisco y comenzó su carrera en la institución rojinegra como delantero, jugando en los primeros torneos Sub-13 de la LIGA MX. Después continuó por la Sub-15, Sub-17 y Sub-20, hasta debutar en el primer equipo el 19 de noviembre de 2016 en el estadio Víctor Manuel Reyna en un partido entre Atlas y Jaguares de Chiapas.

Luis Reyes

El “Hueso” tiene apenas seis partidos con la Selección mexicana en su categoría mayor, pero lo importante es que se ha convertido en titular indiscutible en el esquema del director técnico José Guadalupe Cruz en el Atlas. Es dueño de la banda izquierda, tanto en defensa, como a la hora de sumarse al ataque, siendo uno de los jugadores más rentables del conjunto rojinegro.

Arturo González

Campeón del mundo en México 2011 en la categoría Sub-17, joya de la corona rojinegra al grado de ser apodado por un sector de la afición como “Rey Arturo”. No obstante, su baja de juego orilló a que la directiva del Atlas decidiera venderlo a Rayados del Monterrey para el Clausura 2016 en donde no ha tenido tanta participación.