El 'Piojo' apunta a todo lo alto

El polémico entrenador tiene claro que su meta es ser campeón con las Águilas, para volver a superar a Chivas en Ligas ganadas

GUADALAJARA, JALISCO (11/JUL/2017).- Miguel Herrera aún no dirige su primer partido oficial con el América y ya sabe del compromiso que tiene encima.

Cuatro años después de que dirigiera a las Águilas, el “Piojo” está de regreso, curado de una frase en especial: “Segundas partes nunca fueron buenas”.

Dejó al América empatado con Chivas como máximos ganadores de Ligas en México con 11. Mientras dirigió a la Selección, su sucesor, Mohamed, le dio la ventaja al equipo de Coapa sobre el Rebaño. Cuando estuvo al mando de Tijuana vio como el Guadalajara volvió a empatar a las Águilas en la cima de los máximos campeones del futbol mexicano.

Así, Miguel Ernesto lo tiene muy claro al volver a Coapa: “Me toca trabajar para volver a estar arriba”, dice sin pensarlo mucho, y completa. El americanista está contento e ilusionado con este equipo, obvio que quieren volver a ser campeones y volver a ser el equipo más ganador; cuando nosotros llegamos la primera vez era al revés, Chivas estaba arriba de América y con nuestro trabajo empatamos esa situación, vino otro técnico y los superaron. Bueno, estamos empatados de nuevo y quiero que volvamos a tener la supremacía”.

El “Piojo”, sin embargo, sabe que no tiene una tarea fácil. “Chivas también tiene un gran equipo, va a ser un torneo muy disputado y que no será de dos equipos, ahí están Monterrey y Tigres que son los nuevos equipos fuertes económicamente hablando, además de otras instituciones que han hecho un gran trabajo”.

Sin embargo, el timonel de las Águilas se congratula de que otra vez América y el Guadalajara se topen en lo más alto de la lista de ganadores del futbol nacional, y que ambas instituciones vivan momentos de protagonismo. “Esto es muy sano y es lo que el futbol quiere, que estos dos equipos estén pelando de tú a tú los campeonatos, que recobren el protagonismo porque llenan estadios, la gente está atenta al torneo y se habla más de futbol. Va a ser una muy bonita lucha con el resto de equipos que tienen el mismo objetivo”.

— ¿Notas a la afición del América ansiosa por recuperar ese privilegio?

— La afición hizo su papel y pidió que regresara, la dirigencia hizo su parte y acá estoy con un compromiso muy similar al de cuando llegué, hay que ser campeones, no hay más si queremos volver a poner al América como el máximo ganador del futbol mexicano.

De regreso al nido

Miguel sabe que no regresa a un lecho de rosas. América no clasificó a la última Liguilla y eso es algo imperdonable en una institución como la de Coapa. “Desde que llegamos la vez pasada no había ocurrido que no clasificaran, pero creo que hay mucha diferencia; la primera vez que llegamos al América habían hecho 15 puntos un torneo antes; ahora hicieron 25 y no clasificaron por un gol y ni hablar, cuando en este equipo no clasificas es un fracaso rotundo. Yo llego consciente de que la obligación no es estar en la Liguilla, sino ser campeón”.

— ¿Está muy cambiado el plantel respecto al que dirigiste?

— Pareciera que cuando llego a un equipo tengo que dirigir sólo a jugadores que conozco y no es así, la primera vez que llegué al América no conocía a nadie, obviamente llevé refuerzos que habían trabajado conmigo para que las cosas funcionaran; tú llegas a un equipo a dirigir a quienes están y te tienes que adaptar rápido a las circunstancias de tu escuadra. De aquella época sólo queda Paul Aguilar, los jóvenes que están eran muy chicos en aquel entonces, así que lo que yo he encontrado es un grupo muy receptivo que está en la misma sintonía.

Así, Herrera Aguirre no le da vueltas y reitera: “Mi compromiso es total, lo único que satisface a esta gran afición o al americanismo, como lo quieras llamar, es ser campeones, no hay vuelta de hoja”.

LAS FRASES

“El título con América fue algo inolvidable, por cómo se vivió, las circunstancias en como se dio y lo que significó para la gente. Es un capítulo imborrable en mi vida".

“Valió la pena estar en una gran institución que está en crecimiento (Xolos), que dará mucho de qué hablar en el futbol mexicano”.

Miguel Herrera, DT del América

Misión cumplida en Xolos

Como tarjeta de presentación para su regreso a Coapa, el “Piojo” trae un dato excepcional: durante el último año futbolístico nadie hizo más puntos que su Tijuana.

“Fue muy bueno, cuando yo llegué el equipo tenía otras expectativas, la idea principal era salir del descenso porque estábamos pegados a Morelia en los últimos lugares de la tabla de cocientes, los dos equipos estábamos peleando con el que ascendió por no caer de categoría. Creo que el gran mérito de Tijuana es que nunca dejamos de pensar en la parte de arriba de la tabla, en buscar la clasificación. Creo que en la primera Liguilla nos costó mucho entender que estábamos ahí por méritos propios y en la segunda nos tocó enfrentar a un equipo muy complicado como Tigres, con toda nuestra defensa titular fuera por lesión. El trabajo ahí está, 64 puntos en un año futbolístico no cualquiera lo consigue, agarramos al equipo en el lugar 17 de la tabla porcentual y lo dejamos en noveno”.

NUMERALIA

84 partidos dirigió Miguel Herrera al América entre 2012 y 2013.

52% de efectividad es lo que registraron las Águilas con el “Piojo” como técnico.

179 goles anotó el América en los 84 partidos que dirigió Herrera.

1 título consiguieron los de Coapa con Miguel al mando; fue la Liga 11 para los capitalinos.