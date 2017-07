‘Chelo’ cerca del cien; ‘Cone’ y ‘Chofis’ mejoran

Durante el entrenamiento, se dieron buenas noticias sobre los elementos de Chivas

GUADALAJARA, JALISCO (10/JUL/2017).- Chivas regresó a los trabajos en sus instalaciones de Verde Valle, luego de hacer trabajo de pretemporada en Cancún y disputar tres encuentros amistosos en Estados Unidos. Durante el entrenamiento, se dieron buenas noticias con los elementos que vienen recuperándose.



Ángel Zaldívar realiza todos los trabajos que pide el cuerpo técnico encabezado por Matías Almeyda. Desde la exigencia en lo físico, hasta toques con balón, disparos al arco y está cerca de encontrar el cien por ciento, para jugar ante Tigres el próximo 16 de julio, donde el trofeo de campeón de campeones está en disputa.



Isaac Brizuela durante la pretemporada alcanzó el ochenta por ciento, así refirió el pastor rojiblanco y por lo mostrado en el entrenamiento de inicio de semana, ha evolucionado mejor.



El "Conejito" se ve con mucha confianza, su esfuerzo físico es notable en cada ejercicio y durante la práctica con balón, no titubea al momento de tener contacto con el esférico. Hay algunos ejercicios que no realiza por precaución, de hecho él consulta en ciertos momentos si lo que realiza el equipo, con ligas, puede hacerlos.



Eduardo López es quien trabaja por separado de la plantilla, tiene un entrenamiento más dirigido, siempre apoyado por el cuerpo médico. Sus trabajos son mucho conducción, precisión en el golpeo del esférico.



"Chofis" dentro de la mejoría que ha tenido, está que las molestias han disminuido mucho, de hecho los problemas hasta para caminar desaparecieron y sus arranques con balón así lo demuestran. Marcha bien, pero una fecha para su regreso no existe todavía.



Almeyda ha recuperado a los seleccionados Rodolfo Cota y Oswaldo Alanís, quién trabajaron a la par del equipo, no existe problema alguno para que estén en el cotejo ante Tigres, en el campeón de campeones.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ