En Monterrey no continúo, quiero ir a Boca: Cardona

'El futbol mexicano es competitivo, pero sabemos lo que representa Argentina', dice

GUADALAJARA, JALISCO (08/JUL/2017).- El Colombiano Edwin Cardona afirma que tomó la decisión de dejar el club Rayados de Monterrey y que le gustaría pasar a las filas de Boca Juniors, de Argentina.

"No, yo acá (en Monterrey) ya no voy a continuar. Estoy esperando qué pueda pasar", dice el colombiano a los micrófonos de Radio Continental, en Argentina.

Cardona no deja duda de su deseo por defender la casaca Xeneize y afirma que siente un afecto especial por el club argentino.

"Sería feliz si me dan la oportunidad, obviamente, y si hay interés. La verdad Me podría feliz. Me tocó ver cuando jugaba Riquelme, Palermo, el Chelito, Barros Schelotto", dice Cardona y agrega: "aunque la gente no lo crea, tengo un hermanito que es hincha de Boca"

El jugador, todavía bajo contrato con los Rayados, afirma que las negociaciones para un posible traspaso tendrían que se entabladas con el club regiomontano para determinar la modalidad de la transferencia.

Aunque el colombiano admite que "el fubol mexicano también es muy competitivo", destaca la historia y la calidad del futbol argentino "y lo que representa a nivel mundial y a nivel de Sudamérica".

El jugador pone de relieve sus logros como goleador en Liga y Copa y descarta que su deseo de salir tenga que ver con el club o con los seguidores de Rayados

"Todo muy bien y con el club ni se diga, es un club espectacular y la hinchada maravillosa, fueron cosas personales", dice.

Cardona envía un mensaje de amor al club Xeneize que no deja dudas acerca de su voluntad personal de jugar para el equipo argentino.

"Me encantaría ir a jugar allá, aunque no lo crean siempre admire a Juan Román (Riquelme). Es una persona que admiré muchísimo. Es un futbol que me daba gusto verlo a él, y creo que esas características de pronto también las tengo y si puedo ir a aportar mi granito de arena lo haré con mucho amor y mucho respeto a esa gran hinchada que es Boca"

El jugador afirma que su deseo de defender los colores del Boca es tanto que "si me ponen billete hasta sin valijas me toca irme", porque tiene su equipaje en Colombia.