El Verano puede secar al Pacífico

La Liga Mexicana de Beisbol pretende cambios significativos en materia deportiva, los cuales afectarían a la Liga Mexicana del Pacífico, circuito que desconoce dichas modificaciones

GUADALAJARA, JALISCO (08/JUL/2017).- Aunque reconoció que hubo cierta sorpresa al enterarse de los cambios que planea realizar la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), Omar Canizales Soto, presidente de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), aseguró que la organización que él preside está en toda la disposición de entablar acuerdos para que ambas Ligas puedan desarrollarse de la mejor manera.

El máximo dirigente del beisbol invernal del país se pronunció respecto al plan que tiene la LMB, el cual incluiría que la Liga veraniega parta en dos su calendario anual de juego, situación que podría perjudicar el desarrollo de la LMP.

“Siempre hemos estado en comunicación con ellos y hemos hecho acuerdos. Me sorprende que algunas veces no se habla de esos acuerdos, como el hecho de que desde hace tres años nosotros estamos pagando seguros para que los jugadores estén protegidos todo el año. Hemos apoyado Ligas de desarrollo junto con ellos y hemos armado equipos representativos juntos. En el beisbol mexicano no necesitamos competir entre nosotros, necesitamos trabajar.

“Cayó un poco por sorpresa, pero nosotros estamos esperando conocer más detalles de cómo sería esta implementación de los dos torneos, particularmente el que podría ser de invierno. Nosotros apelamos a la comunicación y a buena voluntad, debemos participar juntos en un análisis de si esto suma o no al beisbol mexicano. Después de que conozcamos a mayor detalle las decisiones que aún no son muy claras por parte de la LMB, nosotros nos moveremos en consecuencia”, apuntó Canizales.

Días atrás, Javier Salinas, próximo presidente de la LMB, indicó que el plan de su Liga es partir en dos su calendario anual de juego para volverse más competitivos y recuperar protagonismo entre patrocinadores potenciales. La principal incomodidad que surgió con esto fue la posibilidad de que el calendario de la LMB pudiera extenderse demasiado y chocar con el de la LMP, situación que traería un conflicto debido a que ambos circuitos de beisbol tienen muchos peloteros en común.

Aunque se mostró abierto a la plática y reiteró que no puede adelantarse hasta conocer a fondo todos los cambios que planea realizar la Liga Mexicana de Beisbol, Omar Canizales dejó claro que siempre velará por defender la tradición de la LMP.

“Todo lo que no sume por supuesto que no es sano, pero vamos a esperar los detalles para saber en qué escenario nos vamos a mover para actuar en consecuencia. Nosotros trataremos por todos los medios posibles el preservar la histórica tradición de la Liga Mexicana del Pacífico. Por aquí han desfilado los peloteros mexicanos más importantes y ligamayoristas que se convirtieron en súper estrellas, esa historia no debemos permitir que se pierda, independientemente de bajo cuáles reglas de juego jugaremos o bajo qué escenarios”, sentenció.

Canizales Soto señaló que ha estado en comunicación con su homólogo Javier Salinas, pero adelantó que será en un mes o mes y medio cuando conozca a detalle los planes de la LMB y entonces pueda actuar en respuesta.

UNA LIGA CONFLICTIVA

Aunque la LMB se puso de nuevo en el ojo del huracán debido a los cambios que planea realizar en su calendario de juego, esta no es la primera ocasión en que da de qué hablar, ya que en los últimos años ha llamado la atención constantemente debido a cuestiones polémicas que van más allá del terreno de juego.

La “pocho-polémica”

Previo a que comenzara la Temporada 2017 de la Liga Mexicana de Beisbol, los directivos del circuito llegaron a la determinación de que sus equipos podrían competir sin límite de jugadores no nacidos en México.

La anterior fue una decisión que no cayó del todo bien dentro de algunas novenas, sobre todo las de menor presupuesto en la Liga, ya que de alguna manera se sintieron en desventaja por no poder competir con los otros equipos que sí contaban con los recursos suficientes para buscar mejores contrataciones en el extranjero.

La decisión causó revuelo y puso tensa a la organización veraniega, ya que después de que se aprobara la libre contratación de los llamados “pochos”, algunos equipos como Diablos Rojos del México, Tigres de Quintana Roo, Sultanes de Monterrey y Guerreros de Oaxaca amenazaron con dejar el circuito si no se debatía de nuevo la restricción para estos peloteros.

Fue en septiembre pasado, durante una asamblea de la LMB, cuando los jerarcas de estos equipos abandonaron la reunión entre directivos debido a que no tuvieron luz verde para volver a poner sobre la mesa el tema.

Entre los dimes y diretes de los directivos de la LMB y los equipos en contra de la libre contratación de jugadores mexicoamericanos, algunos peloteros nacionales de renombre como Sergio Romo, se manifestaron a favor de los llamados “pochos”.

Franquicias inestables

La situación de los mexicoamericanos no fue el único gran tema que la LMB tuvo que atender previo a la temporada 2017, pues para este año ya no formaron parte del torneo algunas novenas como Delfines del Carmen y Broncos de Reynosa, quienes cedieron sus franquicias a Generales de Durango y Bravos de León respectivamente.

Estos cambios vinieron alentados en gran parte por factores económicos y pobres desempeños deportivos. Para muestra está el caso de Delfines del Carmen, quien ya no pudo sostenerse en el circuito veraniego de beisbol debido sus pobres entradas y sus dificultades para cubrir la nómina de su roster.

Fueron sólo cinco años los que Delfines estuvo dentro de la LMB antes de convertirse en Generales de Durango. Una efímera travesía de una franquicia que no pudo arraigarse en el panorama de la pelota nacional. Fue en 2011 cuando se anunció su ingreso al circuito y para este 2017 ya no pudo cantar play ball.

Tigres renuncia, pero vuelve

Aunado a los cambios de Delfines y Broncos, Tigre de Quintana Roo también estuvo en peligro de no jugar para esta temporada 2017. Incluso su entonces presidente, el señor Carlos Peralta, envió una carta a la LMB donde pedía que se les separara de la organización.

Por fortuna para los aficionados de Tigres, el equipo fue comprado por un grupo de inversionistas encabezados por el histórico pitcher mexicano Fernando “Toro” Valenzuela.

Luego del traspaso del equipo, Carlos Peralta señaló que vender a Tigres tuvo mucho que ver con las decisiones que tomó la Liga respecto a la libre contratación de jugadores no nacidos en México. Desde su perspectiva, esta postura traerá consecuencias negativas para el beisbol mexicano.

POSTURA

La LMP se mantiene pendiente

En un comunicado emitido ayer, los presidentes de las organizaciones que forman parte de la LMP, establecieron que no conocen información sobre los futuros proyectos de la LMB, pero que en los próximos días entablarán una reunión con el organismo para reforzar los puentes de comunicación y conocer los cambios que se pretenden.

PRESENCIA

Jalisco en el beisbol de verano

Esta temporada 2017 de la LMB comenzó con seis peloteros jaliscienses: Luis Alfonso García, Raúl Zoe Carrillo, Alberto Carreón, Luis Iván Rodríguez, Carlos Alberto Álvarez y Erick Casillas.

PELOTEROS

Los Charros que militan en LMB

En marzo pasado, la LMB arrancó con 23 peloteros que en ese entonces formaban parte de Charros de Jalisco.

EL CONFLICTO

De confirmarse el alargue de la LMB hasta octubre o noviembre,la LMP no contaría con muchos de sus peloteros estrella al inicio de su primera vuelta.

Claves

• La LMB aún no ha definido al 100% los cambios que planea realizar en su sistema de competencia.

• A falta de que se den a conocer más detalles, ha trascendido que la LMB planea expandir su calendario de juego hasta los meses de octubre y noviembre.