Concluye la Audi Quattro Cup 2017

GUADALAJARA, JALISCO (07/JUL/2017).- Este viernes se llevó a cabo en el Club de Golf de Las Lomas en Zapopan, la Audi Quattro Cup 2017 en su parada en territorio jalisciense y dentro de la edición 19 de nuestro país. Teniendo a 115 competidores en el evento, terminaron como máximos ganadores Pedro Chávez Galindo y Jesús Ramírez Viramonte, quienes consiguieron 48 puntos.

Le siguieron en segundo lugar la pareja conformada por Francisco Javier Sánchez Guerrero y Juan Carlos Cruz Solorio con 47 puntos y finalmente Jorge Robles Martínez y Juan Pedro Álvarez Pintado, con 46 puntos, terminaron en tercer puesto.

Además, Alejandro Monraz Damy y Carlos Monsalve Agraz consiguieron calificar a la Final nacional que se llevará a cabo en Nuevo Vallarta los días 30 y 31 de agosto y 1 de septiembre.

El sistema de juego fue por parejas y con la modalidad es “Stableford” bola baja a 18 hoyos, en donde el premio principal de “Hole in one” era un Audi Q5, además de premios “O'Yes” por parte de los patrocinadores, que iban desde bolsas de golf, relojes, audífonos y botellas de vino, sin embargo no hubo ningún hoyo en uno y el premio no se repartió.

Esta Copa es una de las más prestigiadas de este deporte y nació hace 27 años inspirada en la fusión por el golf y la adoración por los autos de dicha marca alemana.

La Audi Quattro Cup tiene 26 torneos a lo largo de la República Mexicana y tiene en Guadalajara a competidores de experiencia y calidad en sus jugadores dentro del “green”.

EL DATO

Para ser acreedor al premio, los ganadores tenían que ser clientes de Audi del 2012 a la fecha, de ahí que se originara cierta polémica al final del evento.

EL INFORMADOR / Javier Robles