Campeones mundiales 'rehúyen' a 'Pilón' Lara

Monarcas peso pluma del CMB, FIB y AMB se niegan a enfrentar al púgil tapatío

GUADALAJARA, JALISCO (07/JUL/2017).- El objetivo de Jorge “Pilón” Lara es único e innegociable. El tapatío se ha mentalizado a ser campeón mundial peso pluma y su récord y trayectoria lo ponen como uno de los principales contendientes a una oportunidad de pelea por fajín.

Sin embargo Lara, cuyo promotor es el reconocido uruguayo Sampson Lewkowicz, no ha podido ver cristalizada esta oportunidad debido a que los campeones de esta división estarían rehuyendo a un posible combate contra el tapatío. Así lo señaló Fernando Domínguez, apoderado de “Pilón”.

“Estamos esperando la oportunidad y sabemos que le están dando la vuelta en las 126 libras del peso pluma. Así pasa en la FIB, en el CMB y en la AMB, que son los tres organismos donde estamos aventando el reto. Llegado el momento alguno de ellos tendrá que pelear, no pueden estar rehuyéndole”.

“Estamos viendo todas las posibilidades para que cualquier peleador de ellos se enfrente a ‘Pilón’ Lara, me refiero a los campeones. El muchacho está listo para cualquiera de los campeones de estos tres organismos. Hemos intentado pero no nos dan posibilidad. Vamos a esperar las siguientes semanas para ver qué viene para Jorge. Sampson está acomodando el ajedrez, en unas semanas tendremos más información”.

De no lograr entablar algún acuerdo mediante las negociaciones, Domínguez afirma que buscarán conseguir esa pelea por título mundial a través de una mandatoria. Por lo anterior no descartan que “Pilón” pudiera tener esta oportunidad para septiembre próximo.

“No es fácil que los campeones le quieran pelear pero los vamos a orillar con una mandatoria, eso es lo que estamos trabajando tanto el señor Lewkowicz como yo, que soy su apoderado. Estamos a marcha estable y poco a poco. La televisión lo quiere mucho en Estados Unidos, por eso vamos a tratar de que en estas semanas se resuelva algo”.

Por su parte, Jorge Lara señaló que no tiene preferencias por algún rival en específico, ya que se siente preparado para medirse a cualquiera.

“Uno siempre tiene que estar listo. Supuestamente pelearé en septiembre, pero si sale en agosto ya tengo que estar al cien para pelear. Yo no le saco la vuelta a ninguno. Algunos están exigiendo pelea por título mundial pero yo ya me lo gané. Ya he peleado con gente de nivel y creo que ya me toca”, sentenció el jalisciense.

El récord de Jorge Lara es de 29 a cero y dos empates. 21 de sus triunfos han sido por la vía del cloroformo y sus últimos cuatro combates fueron en escenarios estadounidenses como el MGM Grand de Las Vegas y el StubHub Center de Carson, California.

EL DATO

Actualmente Jorge Lara entrena en el gimnasio del ex campeón mundial Alejandro “Cobrita” González.

EL INFORMADOR / DIEGO ALEJANDRO REOS