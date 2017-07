Rogelio Roa deja puesto en Chivas

Directiva y el especialista en mercadotecnia deportiva acuerdan terminar la relación laboral, por así convenir a sus intereses

GUADALAJARA, JALISCO (07/JUL/2017).- Por así convenir a ambas partes, Rogelio Roa deja su puesto en Chivas como director de negocios. La salida de Roa es muy buenos términos, quedó la puerta abierta para que en un futuro pueda regresar si la visión de ambas partes fuera compatible.

Roa entró en mayo del 2015 al Guadalajara en el área de mercadotecnia, con la intención de que la afición estuviera más cerca de Chivas en todos los ámbitos y con el paso del tiempo lo logró, entregó buenas cuentas, pero como todo en la vida, hay evaluaciones y en el camino, pueden llegar a darse algunas diferencias en la visión a presente inmediato o futuro.

Quien con el paso del tiempo se convirtió en el director de negocios de Chivas, comenzó a cumplir con metas establecidas por la institución, conformó un equipo de trabajo que lo apoyó en todo momento para avanzar en las áreas que se tenían descuidadas en la institución, principalmente con la afición.

Oficialmente será hasta este sábado cuando Roa ya no forme parte de la estructura de Chivas, este viernes está dejando todo en orden, entregando a quien debe en la institución para que no haya ningún inconveniente en que la línea de trabajo se siga y no haya ningún problema en comenzar a tomar un nuevo rumbo.

Roa cuando llegó buscó en base a una estrategia por segmentos, recuperar el ADN que se había perdido con el paso de los años, así como la identidad que con el paso del tiempo y gracias a que también el equipo logró buenos resultados, pudo lograrse de manera importante.

Atacó primero al consumidor o fan, que en base a estrategia se sintiera orgulloso de ser del Guadalajara; segundo, que lo primero hiciera click con el este punto, porque se incrementarían las ventas de camisetas, se afianzarían más los lazos con patrocinadores, licencias de todo tipo, así como un graderío con más presencia de afición; tercero, que los mexicanos en Estados Unidos sientan al equipo cerca en base a las redes sociales, haciendo activaciones, promociones y demás.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ