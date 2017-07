'Barby' Juárez, lista para defender su título mundial

El próximo sábado enfrentará a la japonesa Nuki Terumi en el Auditorio Benito Juárez

GUADALAJARA, JALISCO (06/JUL/2017).- Previo a que el próximo sábado defienda su cetro gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante la japonesa Nuki Terumi, la mexicana Mariana Juárez se mostró plenamente confiada en que su título se quedará en casa.

Será la noche de este sábado en el Auditorio Benito Juárez donde la “Barby” suba al encordado para medir fuerzas con una peleadora nipona que ha ganado seis de sus nueve victorias por la vía del cloroformo.

Terumi es mucho menos experimentada que Juárez y sólo cuenta con diez peleas en su carrera como profesional, sin embargo la “Barby” señala que no subestimará a su oponente, ya que a su parecer es una pugilista con pegada.

“Muchos piensan que por la diferencia en los récords va a estar fácil para mí, pero no. Trae la mano pesada y el hecho de que esté buscando un título con apenas nueve triunfos te habla de que es una peleadora que trae la mano pesada y que tiene cualidades”.

“En cuestiones de estilo tiene un estilo muy feo, no se sabe de dónde va a tirar un golpe y tiene la mano pesada. No goza de gran técnica pero tiene manos, hay que cuidar su pegada. Por eso nos preparamos bien para encarar a esta chica que viene a buscar el nocaut”, señaló.

Esta será la primera ocasión en la que Nuki Terumi pelee fuera de Japón, sin embargo esto no le parece ventaja a la “Barby”, ya que asegura que ser la peleadora local siempre trae consigo mayor presión.

“Es un gran compromiso porque estás frente a tu gente y les quieres quedar bien, eso a veces te pone presión pero estoy contenta. El hecho de haber superado la lesión de mi hombro créeme que me da confianza y seguridad. No me siento invencible, pero creo mucho en mí y le doy gracias a Dios por esa fortaleza mental”, finalizó.

Aunque el próximo año cumplirá dos décadas de haber debutado como profesional, Mariana Juárez aún tiene sueños pendientes y señaló que después de la pelea de este fin de semana, buscará volverse a coronar como campeona mundial supergallo.

PELEAS COESTELARES

Isabel Millán vs Leticia Uribe

Enrique Bernache vs Aarón Alameda

Juan Romero vs Frank Sandoval

EL INFORMADOR / DIEGO ALEJANDRO REOS