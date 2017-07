Sin el incidente de Bakú, iría más arriba: 'Checo' Pérez

El mexicano se ubica actualmente en la sexta posición del campeonato mundial de F1

SPIELBERG, AUSTRIA (06/JUL/2017).- El mexicano Sergio Pérez (Force India), séptimo en el Mundial de Fórmula Uno, con 44 puntos, admitió este jueves en el Red Bull Ring, sede del Gran Premio de Austria, que sin el incidente que sufrió en Bakú, donde le golpeó su compañero francés Esteban Ocon iría "más arriba en el Mundial".

"Está claro que perdí muchos puntos en Bakú, donde tuve muy mala suerte, porque hice bien mi trabajo. Y, sin incidentes, debía haber acabado tercero, por puro mérito", respondió "Checo" este jueves en el circuito estirio durante su comparecencia ante los medios escritos, que despertó gran expectación.

"Checo", nacido hace 27 años en Guadalajara, que ha subido siete veces al podio desde que es piloto de Fórmula Uno, la última de ellas el año pasado en Bakú, acabó retirándose hace dos domingos en la capital azerbaiyana cuando rodaba hacia un nuevo "cajón", antes de que colisionara con él su compañero de equipo galo.

"Pero, entonces, sucedieron todas esas cosas que no están en mis manos controlar", explicó el piloto tapatío, que atiende en inglés a la prensa escrita internacional, a la que recibió sonriente, en el "motorhome" de su equipo. "Les gusta la polémica, ¿no?", bromeó 'Checo'.

"Sólo estoy un punto por detrás de (el holandés Max) Verstappen (Red Bull), que no acabó la carrera. Y yo iba por delante de él en Bakú antes de que se retirara. Así que, sí: teníamos potencial y, en mi caso, creo que estaría más arriba en el Mundial sin este incidente", contestó "Checo" este jueves en Austria, donde admitió que desde su punto de vista él "no" pudo "hacer nada para evitar el incidente"

"Es una pena, porque aún creo que perdimos la ocasión de hacer un podio, posiblemente con ambos coches. Y un montón de puntos. Y, al final, fue nuestro principal rival (en referencia a Williams, que festejó el tercer puesto del joven canadiense Lance Stroll) el que subió a ese podio", comentó el mexicano.

"Hemos seguido hacia adelante desde entonces y hay que mirar al futuro", indicó Pérez, que admitió que "no" habló con su compañero desde entonces. "Quizá lo hagamos más adelante, pero, de momento, no hemos hablado", indicó el mexicano.

"No sé si él estaba enfadado por lo que pasó en Canadá" -donde el equipo le pidió a "Checo" que dejara pasar a su compañero, pero el tapatío se negó-. "Pero el punto de vista del equipo es que en Canadá teníamos libertad para competir. Y yo estaba defendiendo mi posición con no más fuerza de lo que hice con Verstappen en Bakú. Solo defendía mi posición, algo que hubiera hecho cualquier piloto".

"Lo que pasó en Bakú fue totalmente inaceptable desde el punto de vista del equipo. Al menos ése fue el 'feedback' que yo recibí del equipo. En todas las experiencias que he tenido con mis compañeros, la competencia fue siempre muy intensa. Pero nunca llegó a este punto. Fue innecesario que chocáramos. Yo di suficiente espacio para que él maniobrara. No era necesario arruinar nuestras carreras. Y al final del día, es el equipo el que paga estos precios", comentó.

"Creo que el equipo ya ha dicho suficiente desde entonces", dijo "Checo", que tampoco indicó que deba ser él quien lleve los galones dentro del equipo. "No, no creo que eso sea necesario. Simplemente, Esteban (Ocon) debe entender lo que significa competir", apuntó.

"Competir en coche no significa chocar contra otro. Creo que todo el mundo tiene la libertad de luchar contra su compañero, pero con respeto hacia el otro coche. No hay necesidad de tocarse. Los cuatro años anteriores, con (el alemán) Nico (Hülkenberg) nunca tuve ningún problema".

"Teníamos libertad de luchar entre nosotros, tuvimos grandes batallas. Y no pasó nada. Siempre y cuando Esteban entienda lo que significa competir en carrera y que cambie su actitud para beneficio del equipo, todo estará claro", dijo Sergio, que comentó el incidente entre el inglés Lewis Hamilton (Mercedes) y Sebastian Vettel (Ferrari) cuando circulaban detrás del coche de seguridad en Bakú y él rodaba tercero.

"No sabía qué pasaba, sólo vi que salían piezas del coche de Sebastian, así que me di cuenta de que habría golpeado a Lewis, por lo que se enfadó y fue a golpear de nuevo el coche de Lewis. Yo me estaba centrado en el reinicio de la carrera", indicó el mexicano, que al ser preguntado si piensa que el inglés iba demasiado lento, afirmó: "Él iba líder. Y podía hacer lo que quisiese. Y no es fácil tomar decisiones en esos momentos".

Preguntado sobre si cree que si hubiese hecho él lo mismo que hizo Vettel en Bakú la reacción de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) -que el lunes decidió no imponerle más sanciones- hubiese sido la misma, "Checo" replicó: "Esa es una buena pregunta. Pero es una pregunta que deberías hacerle a la FIA, no a mí".

"Es duro para mí juzgar, porque yo no me vi inmerso en esa situación. Ya lo trataron en Bakú. Y debemos seguir hacia adelante. No sé si es justo penalizar a un piloto después de haberlo penalizado ya en pista", respondió el bravo piloto tapatío.

"Cuando estás compitiendo, el nivel de adrenalina es muy alto. Si Sebastian mira ahora lo sucedido, seguro que tiene otra opinión de la que tuvo en ese momento. Todos somos humanos. Somos pilotos. Y vivimos grandes emociones", precisó.

"Williams en calificación son algo mejores que nosotros, pero en carrera tenemos algo de mejor ritmo nosotros", indicó, sobre su principal rival, Sergio, que espera que ese nuevo podio "llegue cuanto antes, mejor".

Con miras al Gran Premio de Austria, 'Checo' respondió que cree que serán "fuertes", aunque no creen que estarán "tan cerca de los líderes" como estuvieron en Baku.

"Aquí deberíamos estar en disposición de liderar el grupo medio del pelotón", comentó "Checo" este jueves en el circuito Red Bull Ring de Spielberg.