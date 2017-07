Vettel y Hamilton, por nuevo capítulo en Austria

El alemán y el británico seguirán la lucha por la cima en la novena fecha de la temporada

SPIELBERG, AUSTRIA (06/JUL/2017).- Dos semanas después de su tensa discusión en Azerbaiyán, el alemán Sebastian Vettel y el británico Lewis Hamilton viven un nuevo capítulo en su apasionante duelo de esta temporada, con ocasión del Gran Premio de Austria, novena cita de la temporada, este fin de semana.

De las frases (Vettel: "La Fórmula 1 es cosa de adultos", Hamilton: "Si quiere probar que es un hombre, que lo haga fuera del coche, cara a cara") toca ahora pasar a la competición. La tregua después del incidente de Bakú ha tocado a su fin.

Vettel hizo un "mea culpa" con un mensaje en su página web, animado por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), después de su espectacular enfado por una maniobra de Hamilton.

"Me sorprendió Lewis y di con mi coche en la parte trasera del suyo. En frío, no creo que tuviera malas intenciones", afirmó Vettel para intentar calmar los ánimos. "En caliente, reaccioné inmediatamente y quiero pedir disculpas directamente a Lewis, así como a todos los que seguían la carrera. No di un buen ejemplo", apuntó.

"No tenía ninguna intención de poner a Lewis en peligro, pero comprendo que provoqué una situación peligrosa", admitió.

En el circuito urbano de Bakú, el alemán golpeó al británico tras una frenada de Hamilton y luego se puso a su altura para hacerle un gesto poco amable y darle un toque con su rueda. Fue castigado con 10 segundos de parada en boxes.

El análisis de la telemetría mostró después que Hamilton no tuvo un comportamiento peligroso.

Tras una audiencia el lunes, la FIA consideró a Vettel único responsable y tomó nota de sus disculpas, sin imponerle una sanción suplementaria.

"Si se repite un comportamiento así, la cuestión será inmediatamente enviada al tribunal internacional de la FIA para una investigación más profunda", avisó la instancia en un comunicado.

El cuatro veces campeón del mundo (2010 a 2013) Vettel es líder de la general del Mundial con 14 puntos de ventaja sobre Hamilton, tres veces campeón mundial (2008, 2014, 2015). Vettel logró 67 puntos y Hamilton 66 en las cuatro últimas carreras. El duelo se presenta apasionante.

Red Bull, en casa

Entre el resto de equipos, la cita de Austria es especial para Red Bull, que compite "en casa", en el Red Bull Ring de Spielberg. En el anterior GP triunfó con el australiano Daniel Ricciardo, en una de las carreras más caóticas de los últimos años.

En la clasificación de constructores, Mercedes tiene una ventaja de 24 puntos sobre Ferrari, gracias a las buenas actuaciones del finlandés Valtteri Bottas (tercero, con 111 puntos). Red Bull es tercera de esa clasificación, con 137 unidades, impulsada por Ricciardo, que lleva cuatro podios consecutivos, entre ellos su victoria de Azerbaiyán.

Si la tensión Vettel-Hamilton ha acaparado titulares, la Fórmula 1 tiene otro conflicto abierto entre los dos titulares de Force India, el mexicano Sergio Pérez y el francés Esteban Ocon, que no ocultan su enemistad.

"Después de Bakú tuvimos conversaciones internas y hemos recordado a nuestros pilotos que el equipo es la prioridad", recordó el patrón de la escudería, Vijay Mallya, antes de la cita austríaca.

"De todas formas, lo que ha sucedido no ha cambiado nuestra posición. Nuestros pilotos pueden correr libremente", indicó Mallya sobre la ausencia de consignas de carrera.