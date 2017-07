El motocross invadirá el Trióvalo Internacional

El 15 y 16 de julio se realizará el Campeonato Nacional de Motocross MX 2017

GUADALAJARA, JALISCO (04/JUL/2017).- El Trióvalo Internacional de Cajititlán no es sólo automovilismo, pues para este 15 y 16 de julio el motocross se apoderará del inmueble cuando se realice la octava fecha del Campeonato Nacional de Motocross MX 2017.

Será un evento de gran talla que contará con la presencia de alrededor de 300 pilotos provenientes de diferentes estados del país y de varias naciones del continente. República Dominicana, Argentina, Estados Unidos y Venezuela son algunos de los países que contarán con representantes en suelo jalisciense.

Al tratarse de la penúltima fecha la emoción estará a flor de piel debido a que algunos "riders" ya no tienen margen de error si pretenden coronarse al final del Campeonato Nacional. Tal es el caso de Fernando Ruiz, quien de momento es sublíder de la categoría MX 2B.

“Ahorita vamos peleando el campeonato, vamos en segundo lugar y quedan dos fechas, si quedo primero en las cuatro carreras que restan puede ser posible que quede campeón. No hay rango de error, por un error que hubo en la sexta fecha del campeonato me quitaron una carrera y eso me costó no ir en primer lugar. Ahora no puedo equivocarme”, reconoció.

El evento se dividirá en 14 categorías (19 ya subdivididas) y se realizará dentro de una pista diseñada por el ingeniero Juan Aguilar, misma que estará al centro del autódromo, justo en el corazón del inmueble, al centro del circuito de asfalto.

Para el sábado 15 las emociones arrancarán en punto de las 11:00 horas y concluirán hasta las 18:00. Ese primer día de actividades se realizarán las vueltas de entrenamiento y correrán las primeras cuatro categorías.

El comité organizador de este evento espera que alrededor de 7 mil amantes del motocross asistan al Trióvalo para ser testigos de esta octava y penúltima fecha del Campeonato Nacional. Los precios de los boletos para este evento serán de 150 pesos por los dos días y 300 por los pases VIP.

PARA SABER

Después de esta fecha en Cajititlán, el Campeonato Nacional tendrá su competencia final en Puerto Escondido, Oaxaca, el 12 y 13 de agosto.

