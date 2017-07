Vettel se disculpa por incidente con Hamilton

La FIA decide no imponer nuevas sanciones; el alemán promete comportamiento ejemplar

GUADALAJARA, JALISCO (04/JUL/2017).- El piloto de la escudería Ferrari Sebastian Vettel ofreció una disculpa pública por el incidente que protagonizó con Lewis Hamilton, piloto del equipo Mercedes, durante el Gran Premio de Azerbaiyán.

La Federación Internacional del Automovil (FIA) decidió no imponer un castigo a Vettel, que impactó con su auto la máquina del Hamilton después de que el inglés ejecutara una maniobra que Vettel consideró inapropiada.

"Lewis me sorprendió y choqué con la parte trasera de su auto. En retrospectiva, no creo que haya tenido malas intenciones. En el calor del momento tuve una reacción exagerada y por lo tanto quiero disculparme con Lewis directamente, así como con toda le gente que vio la carrera. Me doy cuenta de que no di un buen ejemplo", explica Vettel en una carta dirigida a "los fanáticos del automovilismo" que publicó en su sitio personal de internet.

En Azerbaiyán, el piloto de Ferrari fue castigado con una sanción de 10 segundos por su reacción. Este lunes la FIA determinó que en lugar de imponer nuevas sanciones, el alemán contribuirá con "acciones educativas" en diversos campeonatos, como la Fórmula 2.

Vettel recibió una advertencia acerca de posibles comportamientos similares en el futuro. Si reincide, "el caso se enviará directamente al Tribunal internacional de la FIA para una investigación en profundidad", explicó en un comunicado el máximo organismo del automovilismo mundial.

"Acepto y respeto las decisionas que fueron tomadas en la reunión de hoy (lunes) en París, así como la penalidad impuesta por los comisarios en Bakú".

"Amo este deporte y estoy determinado a representarlo de un modo que pueda ser un ejemplo para futuras generaciones", prometió Vettel en su comunicado.