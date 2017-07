Gargano acusa al técnico de Monterrey de querer 'tocar su dinero'

El uruguayo ya no quiere seguir en el equipo por el comportamiento de Antonio Mohamed

CIUDAD DE MÉXICO (03/JUL/2017).- El futbolista uruguayo de los Rayados de Monterrey Walter Gargano habló sobre su relación con el técnico Antonio Mohamed, en una entrevista para radio Sport 890 de Uruguay, y mencionó que no quiere seguir en el equipo de Rayados por el comportamiento del entrenador del equipo, quien presuntamente habría querido ‘tocar su dinero’.

El volante de 32 años, que ha estado entrenando con el equipo Sub-20 de Rayados por no ser considerado en el primer equipo, explicó también que como parte del ‘pacto de caballeros’ del futbol mexicano no ha podido salir a otro club en México.

Expresó que Mohamed habría querido quedarse con parte de su dinero: ‘En México algunos entrenadores ofician de representantes y se quedan con la torta, pero yo no lo acepto y creo que eso le molestó mucho. No me gusta que alguien toque mi dinero, porque me lo gané con sacrificio, humildad y trabajo de muchos años’, mencionó.

‘Quisiera tener una solución para ser una persona estable en algún equipo, pero es una tristeza lo que me han hecho aquí, no en Rayados, sino el entrenador que se ha portado muy mal a pesar de que le he trabajado al cien dentro y fuera de la cancha. Esto es futbol y uno debe entender que hay negocios de por medio, pero no voy a aceptar este tipo de cosas’, señaló.

Sin querer ahondar en detalles, el jugador explicó que en "el futbol mexicano hay cosas muy raras que se hacen y que también se arreglan en otros países, pero que en este caso es muy exagerado porque no solo es un caso sino con varios jugadores".

Gargano todavía tiene un año de contrato con Rayados por lo que espera llegar a un acuerdo para poder salir a otro equipo. Aunque desea que sea posible jugar con el Peñarol en un futuro próximo, explicó que lo ve muy complicado.