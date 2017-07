Comentarista argentino se burla de la Liga MX

Flavio Azzaro dijo durante un programa que el futbol mexicano ‘es una mier…’

CIUDAD DE MÉXICO (03/JUL/2017).- Este lunes se difundió en internet el video de una emisión del programa argentino de televisión "Futbol al horno", en el cual los panelistas emiten polémicas declaraciones sobre México y en especial sobre su futbol.

El conductor y periodista Flavio Azzaro fue quien inició las críticas hacia el balompié azteca, ante el reclamo de un compañero suyo en la emisión, quien le cuestionó por qué lo había menospreciado: "Yo no menosprecio al futbol mexicano, yo digo que es una mier...; es una caga… total, ninguno de todos los que estamos acá vio en toda su vida un partido entero, los 90 minutos, del futbol mexicano ", menciona entre algunas burlas de sus compañeros.

"Tienes razón, el fútbol mexicano es inmirable; no marcan, no defienden, no saben nada. Lo único bueno de México es el Chavo, no existe ese país. El más grande es el Chavo", coincidió otro miembro del panel, lo cual provocó algunas reprimendas de otros compañeros para después llegar a mencionar las telenovelas de Verónica Castro y Talía.

En ese sentido, uno de los analistas le cuestionó al afirmar que el futbol mexicano tenía presencia importante en la Copa Libertadores, llegando mínimo a la instancia de semifinales en la mayoría de sus ediciones; a lo que recibe como respuesta que "es imposible viajar a México"

"Nunca en tu vida has visto un partido de futbol mexicano. No conoces diez equipos del futbol mexicano. Entonces no me jo… con querer defenderlo. ¿Tienes amigos en México?" continúo Azzaro.

En el tema de Copa Libertadores se recordó el histórico partido en el Estadio Azteca entre América y Boca Juniors, partido correspondiente a la edición del certamen del 2005; Walter Samuel se levantó dentro del área y remató de cabeza para darle la victoria al cuadro argentino en los últimos minutos del partido.

Por último, después de tocar el tema de la altura y la contaminación en México, Flavio Azzaro interrumpió a sus compañeros con el pretexto que ya se había hablado mucho del futbol mexicano, "que ni en México se habla más de tres minutos del futbol mexicano".