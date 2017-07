Venus Williams gana su primer partido en Wimbledon

La tenista estadounidense vence a Elise Mertens por 7-6 (7) y 6-4

LONDRES, INGLATERRA (03/JUL/2017).- Venus Williams debutó el lunes en Wimbledon consiguiendo su primer triunfo desde que fue demandada por los deudos de un hombre que falleció en un accidente automovilístico, mientras que Petra Kvitova volvió victoriosa a este certamen y el local Andy Murray dio el primer paso hacia la defensa de su título.

Por su parte, Rafael Nadal solventó sin apuros su duelo.

La estadounidense Williams venció por 7-6 (7) y 6-4 a Elise Mertens en la primera ronda de un certamen en que se ha coronado cinco veces.

Apenas la semana pasada, Williams fue demandada por los herederos de un hombre de Florida, quien murió 13 días después del accidente. La demanda fue interpuesta un día después de que la policía de Palm Beach Gardens emitió un informe en el que señalaba que Williams causó la colisión el 9 de junio.

''Realmente no hay palabras para describir lo devastador que fue esto... sí, me he quedado sin palabras'', dijo Williams, quien comenzó a llorar.

En la cancha número uno, Williams debió esperar durante una interrupción de 33 minutos por la lluvia para ganar su primer encuentro. Dilapidó dos ''match points'' antes de que llegara la lluvia. El duelo quedó en suspenso cuando Williams ganaba por 5-3 y estaba 40-40 en el segundo set.

Al reanudarse el partido, la belga Mertens conservó su saque y colocó en 5-4 el parcial. Pero con su servicio, Williams finiquitó la confrontación.

La checa Kvitova, dos veces monarca en este certamen, disputa su primer ''major'' desde que fue acuchillada en diciembre por un intruso en su vivienda. Doblegó a la sueca Johanna Larsson por 6-3, 6-4 en la cancha central.

Nick Kyrgios se retiró de su compromiso de primera ronda luego de perder los dos primeros parciales. El australiano estaba abajo por 6-3, 6-4 ante el francés Pierre-Hugues Herbert, cuando solicitó que un kinesiólogo le diera atención en la cadera izquierda. Luego abandonó el certamen.

Kyrgios se retiró también lesionado durante la primera jornada en Queen's, torneo de preparación para Wimbledon.

''Sabía que estaba en problemas. La cadera me duele desde que me caí en Queen's y no se ha arreglado'', lamentó.

En el cuadro de hombres avanzaron también el croata Marin Cilic, el japonés Kei Nishikori, el estadounidense Sam Querrey y el francés Jo-Wilfried Tsonga.

El argentino Carlos Berlocq sucumbió ante el georgiano Nikoloz Basilashvili, por 6-4, 7-6 (3), 6-1.

Simona Halep y Madison Keys consiguieron también victorias. La rumana Halep, derrotada hace unas semanas en la final del Abierto de Francia, doblegó 6-4, 6-1 a la neozelandesa Marina Erakovic, en tanto que la estadounidense Keys arrolló 6-4, 6-2 a la japonesa Nao Hibino.

Ganaron también sus duelos la ucraniana Elina Svitolina y la eslovaca Dominika Cibulkova.