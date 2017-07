Trabajo de Osorio con el Tri, 'bueno a secas': Herrera

El técnico del América habla de lo hecho por el colombiano a cargo de la Selección

CIUDAD DE MÉXICO (03/JUL/2017).- Más allá que el técnico colombiano Juan Carlos Osorio está solo a un paso de calificar a la Selección Mexicana de Futbol a la Copa del Mundo Rusia 2018, su trabajo es bueno, pero a secas, dijo Miguel Herrera.

Osorio ha sido muy criticado por las derrotas que ha sufrido frente a Chile y a Alemania, dentro de la Copa América Centenario 2016 y la Copa Confederaciones Rusia 2017.

"La verdad que su situación desafortunada es tanta rotación y que de repente un equipo que se veía sólido en las eliminatorias en torneos oficiales le ha costado trabajo. Pero bien a secas", indicó el estratega del América.

El "Piojo" de alguna manera lo defendió luego que el estratega del Tri se mostró furibundo con el cuerpo arbitral en los últimos minutos del partido por el tercer lugar ante Portugal.

"Ayer pierde la cabeza porque realmente era un penal a favor entonces se molesta, se desconcentra y deber estar tranquilo porque va a llegar al mundial, debe trabajar con más tranquilidad", sentenció.

El ex técnico del Tri en la Copa del Mundo Brasil 2014 consideró que Osorio debe "trabajar como lo ha hecho, ya está a unos puntos de lograr su boleto a Rusia 2018".

Desconoce posibilidad de que Oribe juegue Copa Oro

Miguel Herrera dijo desconocer la posibilidad de que Oribe Peralta dispute la Copa Oro, ya que además es algo que tendrían que consultar con el delantero.

Luego que Alan Pulido sufrió la fractura del húmero derecho y fue baja de la Selección Mexicana de Futbol, se mencionó que Peralta y Erick Torres podrían suplirlo.

Al respecto, el "Piojo" comentó que esa es una decisión que debe ser analizada por todas las partes, en especial por Oribe, dado la intensa actividad que ha tenido.

"A mí no me han dicho nada y habrá que preguntarle a Oribe porque ya no es un chavito que le digas 'vas a dos torneos' y con facilidad diga que sí, es un tipo con 33 años y debe definir que sigue para él", estableció.



Explicó que en primera instancia, lo que se tiene planeado hasta este momento es que el campeón olímpico en Londres 2012 descanse una semana y los alcance en Estados Unidos.

"Edson (Álvarez) va a la Copa Oro y Oribe tendrá una semana de descanso y nos alcanzará en la gira", sentenció.

El cuadro capitalino viajó este lunes a Estados Unidos para continuar con sus trabajos de pretemporada de cara al Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.