No pasa nada

Expertos analizan el juego entre México y Portugal por el tercer lugar en Confederaciones

GUADALAJARA, JALISCO (03/JUL/2017).- Portugal empató en tiempo de reposición y ganó en tiempo extra, pese a que Osorio puso la alineación más congruente de la Confederaciones. Los expertos consultados también coinciden en que el cuarto lugar de la Copa no es un buen resultado, pues queda la impresión de que se pudo hacer algo más en el certamen.

RUBÉN RODRÍGUEZ

Periodista

• La formación inicial

Osorio entendió que su sistema ni gusta ni funciona. Fue a la correcta a pesar de sus ideas. Puso a cada quien en su lugar y en posiciones naturales. Funcionó mejor México en conjunto, aunque debería analizar el jugar con línea de 5.

• Portugal sin Cristiano Ronaldo

Portugal es Portugal. No la veo como un equipo histórico y ganador, más bien con la inercia de una Eurocopa y un nivel que contagia Cristiano. Sin el mejor del mundo suelen ser uno más en Europa, pero en comparación con México es mejor equipo.

• La actitud de Osorio en su expulsión

No me sorprende. Esa silla cambia al más tranquilo. La presión y críticas le están llegando y lo peor, pegando. Le duele y es evidente la poca credibilidad que hay en su trabajo y sistema y eso lo hace impotente. En 15 días hizo dos que no le conocíamos.

• ¿Cuarto lugar: bueno, malo o regular?

Normal. Arriba de Oceanía y Asia. Abajo de Europa y Sudamérica. Lo triste es que se pudo aspirar a un mejor lugar. La autocrítica y conciencia falló. El futbol llegó a cuentagotas. Los merecimientos no valen. Se trabaja para lograr los éxitos.

ERNESTO LÓPEZ MOTA

Columnista de El Informador

• La formación inicial

México presentó la alineación más regular del certamen con cada jugador en su posición nominal, salvo “Chicharito” que fue movido al extremo, incluso este desatino del técnico Osorio se regularizó en el segundo tiempo con el ingreso de Lozano.

• Portugal sin Cristiano Ronaldo

El cuadro de Portugal sin su figura Cristiano Ronaldo fue un equipo que jugó en conjunto y no para un solo elemento.

• La actitud de Osorio en su expulsión

Lamentable la actitud de Juan Carlos Osorio, no solamente en la expulsión, sino durante el torneo, cuando fue factor para tranquilizar al equipo y sucedió lo contrario.

• ¿Cuarto lugar: bueno, malo o regular?

Simplemente se alcanzó la meta que fue llegar a Semifinales, pero no se pudo trascender alcanzando un teracer puesto que hubiera sido lo mejor en esta Copa Confederaciones.

SERGIO LUGO

Ex futbolista y técnico

• La formación inicial

Fue la alineación más sensata que puso en la Copa; usando a cada jugador donde mejor se desempeña, salvo “Chicharito”. Pero después de tantos inventos, se agradece la sensatez del partido por el tercer lugar.

• Portugal sin Cristiano Ronaldo

Trabajó más como equipo sin Cristiano, pero obviamente su figura les da un plus. Portugal tiene jugadores con mucha categoría y no pareció que les pesara la ausencia de Cristiano.

• La actitud de Osorio en su expulsión

Un líder que no puede contenerse manda un pésimo mensaje. Primero, dejas una pésima impresión a nivel mundial; segundo, mandas un mal mensaje a tus jugadores.

• ¿Cuarto lugar: bueno, malo o regular?

Es malo. Si consideramos que se quedó arriba de las confederaciones más débiles y que se tuvo una oportunidad histórica de ganarle a Alemania o a Portugal, ditría que es muy malo.

ANTONIO GONZÁLEZ

Analista

• La formación inicial

Fue una buena alineación de arranque dadas las rotaciones y las lesiones, salvo lo del “Chicharito”; sin embargo, creo que Araujo no es de Selección y Layún no está en nivel óptimo.

• Portugal sin Cristiano Ronaldo

Pese a la ausencia de Cristiano, en este partido creo que Portugal pudo liquidar el juego en los 90 minutos sin él y en los 120 su ausencia no fue contraproducente, pero sí notoria. El funcionamiento del equipo en general fue bueno.

• La actitud de Osorio en su expulsión

Pésima, reclamando de manera airada, incluso llegando a contactar al asistente. Es preocupante que lo hizo antes en este torneo; creo que la presión y su temperamento, lo hicieron explotar contra quien menos debe.

• ¿Cuarto lugar: bueno, malo o regular?

Si nos apegamos a los números y los resultados, el 4o lugar es de regular a bueno (No somos y estamos lejos de ser potencia mundial). Si nos basamos en el funcionamiento defensivo y ofensivo, las rotaciones y la poca autocrítica es malísimo.

LA FIGURA

Guillermo Ochoa

De lo poco rescatable que pudo dejar esta Copa Confederaciones, fue la certeza de que el arquero tapatío debe de ser el portero del equipo nacional. La experiencia de ser un arquero vapuleado en Europa le ayuda a convertirse en un excelente atajador, como lo demostró en el primer penalti y después en el remate a bocajarro que supo desviar. Al menos las dudas en el arco se disiparon.

LOS GOLES

¿Neto?

54` Javier Hernández escapa por izquierda y en algún momento parece ahogarse contra la raya. Alcanza a sacar servicio a primer poste para Vela, pero es Neto (#4) quien empuja la pelota al fondo.

A dónde

91` Se acababa el partido y el Tri deja que llegue el enésimo centro al área. Layún se deja ganar la espalda por Pepe (#3), que ejecuta un movimiento que envidiaría Bruce Lee y con los taquetes empuja el empate.

Todo es culpa de Layún

104` Miguel Layún ataca con los brazos extendidos una arremetida de los portugueses. El esférico le da en el brazo al veracruzano. Penalti inobjetable e inatajable que Adrien Silva cambia por el gol del triunfo.