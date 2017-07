Buena suerte y hasta luego, 'Bofo'

El jugador transpiró sus últimos minutos de buen futbol

GUADALAJARA, JALISCO (02/JUL/2017).- Hay mil maneras de recordar al futbolista Adolfo Bautista. Por lo menos en su etapa como jugador de Chivas tuvo pasajes memorables como su espectacular tanto a Boca Juniors en la Copa Libertadores de 2005 o la anotación con la que le dio a Chivas su título de Liga número 11 ante Toluca en 2006.

Sin embargo el histórico jugador del Guadalajara no se podía ir sin dejar una nueva postal para la posteridad: anoche, dentro del Estadio Jalisco, el “Bofo” puso fin a su carrera con un juego entre Los amigos del “Bofo” contra Leyendas MX, mismo que terminó con marcador de 4-2 a favor del bando del ex atacante rojiblanco.

Sabedor de que era su fiesta, Adolfo comenzó a dar destellos de la magia que lo caracterizó apenas tocó su primer balón. Corría el minuto dos y los suspiros de la afición rojiblanca brotaron cuando su histórico número 100 dio una ruleta en tres cuartos de cancha que le valió para aludir a tres rivales.

Sin embargo el invitado no daría tregua. Minutos después del idilio del “Bofo” con la pelota, Fabián Estay recibió una diagonal dentro del área y sin pensarlo dos veces fusiló a Gustavo Sedano para poner al frente a las Leyendas MX. La fiesta no era suya, pero el marcador sí.

Pasaron los minutos y varios intentos fallidos frente al arquero, pero al 26’ Joel Sánchez empató los cartones para el equipo rojiblanco. En un tiro de esquina, el “Tiburón” llegó para rematar de cabeza e infló las redes. Todo estaba como al inicio.

Tras la igualada “Bofo” siguió causando peligro, pero no fue hasta el 33’ cuando pudo ver que sus aportaciones se materializaron en el marcador. Dentro del área, Bautista sirvió con el pecho al Paulo César Chávez y este último prendió de manera violenta el esférico para dibujar el dos a uno en las pantallas del coloso.

Sólo cuatro minutos después la estrella de la noche pudo volver a marcar en el estadio que fuera su casa: Sergio Santana fue derribado en el área, el silbante decretó la pena máxima y en seguida los teléfonos celulares y cámaras fotográficas se alistaron para grabar el momento. Bautista cobró, anotó al 37’ y la gente se entregó a él como en sus mejores años.

Tras su tanto, “Bofo” festejó lanzando su zapato a la hinchada y se tomó su tiempo para retratarse con los camarógrafos detrás de portería. A su regreso al centro de la cancha no dejó pasar la oportunidad de abrazarse con Rubén Omar Romano y también aprovechó para darle un beso a cada uno de sus hijos. Era su fiesta, él organizaba.

Para redondear el momento el “Venado” también hizo lo suyo. Los recuerdos de aquel 2006 regresaron a la memoria colectiva cuando en una pelota peligrosa al área, Medina se lanzó de palomita para dibujar el 4-1 en los cartones.

Comenzando la complementaria, Reinaldo Navia anotó el segundo de Leyendas MX desde la vía penal y ese tanto cerró el marcador de la noche.

Sin embargo, lo más emotivo aún estaba por venir. El “Bofo” salió de la cancha al 89’ y le dejó el lugar a su hijo más grande, quien todavía se dio el lujo de tomar la pelota en el área y anotarle a Félix Fernández. Tras lo anterior, Bautista se inclinó para besar la cancha del mítico Jalisco y de paso puso fin de manera romántica a una carrera que dejó como legado el título 11 del Club Deportivo Guadalajara.

Se va contento

Decirle adiós a las canchas como profesional fue algo complicado de asimilar, sin embargo, tras años de figurar como uno de los futbolistas más emblemáticos del balompié mexicano, Adolfo “Bofo” Bautista aseguró que se queda contento con la manera en la que ha puesto el cerrojo a su trayectoria.

“Era importante, sabemos que lo venía a disfrutar, un partido que esperé con ansias, con mucho sentimiento. Hoy digo adiós agradezco a la afición, directivos, clubes, técnicos, no me queda más que agradecer a la gente que confió en mí”.

Pese a que la afición no se dio cita en las gradas como se esperaba, Bautista Herrera reconoció a quienes no dejaron de alentarlo durante su carrera. “Esperé la gente que realmente me reconoció en las buenas y en las malas, sé que la demás gente está apoyándome desde su casa no pudo venir, estoy agradecido con Dios, con toda esa afición, directivos, mis padres que están en el cielo. Significa mucho haberme retirado aquí, le tengo mucho cariño a este estadio, viví momentos muy importantes, buenos goles, haber debutado con Chivas y haber quedado campeón. Me quedo con lo más importante de haber estado en Chivas”.