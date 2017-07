Videoarbitraje en Confederaciones, un éxito: Gianni Infantino

Presidente de FIFA cree que VAR evita 'grandes errores', aunque deber ser perfeccionado

SAN PETERSBURGO, RUSIA (01/JUL/2017).- El asistente de vídeo para el arbitraje (VAR) tuvo "un gran éxito" en la Copa de las Confederaciones de Rusia porque "evitó grandes errores", declaró este sábado el presidente de la FIFA Gianni Infantino.

"El VAR ha tenido un gran éxito. Ha habido seis cambios de decisión, cuando el VAR ha corregido decisiones o errores del árbitro, y sin el VAR habríamos tenido un torneo diferente, que habría sido menos justo en el terreno de juego. Se han evitado los grandes errores", señaló Infantino durante una conferencia de prensa en San Petersburgo.

"Claro que es una prueba, y cuando se prueban cosas, cuando se tiene el coraje de hacerlo, hay que saber tomar un tiempo, hace falta trabajar en los detalles, como la comunicación y la velocidad en la toma de decisiones", añadió.

"Cuando se trata de una decisión que deja lugar a la interpretación, es siempre el árbitro el que decide, y siempre habrá discusiones y polémicas.¿Cuándo hay contacto, hay penal o no? Es el árbitro el que decide, el que valora el impacto real. Las discusiones van a continuar, pero los grandes errores son corregidos", precisó.

Pierluigi Collina, el presidente de la comisión de árbitros de la FIFA, también participó en la conferencia de prensa. En primer lugar compartió el comentario de un colegiado tras un partido: "Me escribió: 'Ahora saboreo verdaderamene los partidos porque siento menos presión'".

"El balance es muy positivo, pero no hay que olvidar que estamos en una fase de desarrollo. El VAR se ha utilizado en 74 partidos, es poco. Los resultados son positivos pero somos conscientes de que podemos mejorarlo", dijo el ex árbitro italiano.

"Cuando el asistente de vídeo está en la pantalla hay poco tiempo para analizar y encontrar la buena interpretación, en pleno partido, la presión es fuerte. Hay menos presión sobre el árbitro, pero más sobre el asistente de vídeo", añadió.

Hechos e interpretación

"El VAR no lo va a arreglar todo, no está concebido para que sustituya a la interpretación, no es lo que queremos. Queremos evitar los errores de los que todo el mundo se acuerda durante años como los errores que verdaderamente afectaron al resultado final de un partido o de una competición", añadió Collina.

Collina fue cuestionado sobre una acción polémica durante la prórroga de la semifinal Chile-Portugal el miércoles (0-0 tras prórroga, 3-0 en penales), cuando el luso Jose Fonte provocó la caída del chileno Francisco Silva al pisarle el pie sin que el árbitro interviniera y sin que consultara el VAR.

Collina respondió: "La gente recuerda siempre los errores arbitrales, pero rara vez cuando el árbitro o el sistema tienen razón. Chile vio en su partido ante Camerún que el VAR tenía razón, y contra Portugal fue un error".

"Para nosotros es pasado. Hay que analizar el porqué esta interpretación se hizo así. Hay que comprender qué significa "clearly wrong" (claramente incorrecto). Puede ser diferente si se trata de un hecho, como un fuera de juego, o de una interpretación, que puede ser diferente en función de la persona que la toma. Trabajaremos en los próximos meses para estar preparados para el futuro", explicó.

La International Board (Ifab), órgano garante de las reglas del fútbol, hará un balance en marzo de 2018 de la experimentación con el VAR, autorizada en marzo de 2016.

Por el momento se puede aplicar en cuatro casos: Tras un gol marcado, en una situación de penal, por una tarjeta roja directa y para corregir un error de identidad de un jugador sancionado.

En abril Infantino aseguró que esta tecnología será utilizada en el Mundial 2018 porque "las opiniones son muy positivas".

La Copa de las Confederaciones 2017, que finaliza el domingo con la final Chile-Alemania en San Petersburgo, es el primer torneo internacional de selecciones absolutas en el que se utiliza.