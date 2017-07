Juan Carlos Osorio no convence

Tiene resultados positivos, pero cuando enfrenta a equipos grandes no entrega buenas cuentas

GUADALAJARA, JALISCO (01/JUL/2017).- Más allá del discurso en donde parece que todo está bien y que las derrotas, por demás dolorosas que sean, siempre tienen un buen punto de vista, Juan Carlos Osorio, director técnico de la Selección mexicana, ha entregado buenos números, aunque lo que más llama la atención son las dos derrotas que obtuvo en los dos certámenes más importantes en los que ha tenido participación desde que tomó al Tricolor en noviembre de 2015, es decir, ante Chile en la Copa América Centenario y contra Alemania en la Copa Confederaciones.

Algo que tiene con desconcierto al medio futbolístico en México, es la cantidad de cambios que realiza de un partido a otro, además de la ubicación de jugadores dentro del terreno de juego, en zonas que no conocen a la perfección, y de ahí que los malos resultados llegan en fases importantes y el rendimiento en los cotejos, aunque se logren los triunfos, siguen dejando mucho qué desear.

El colombiano debutó el 13 de noviembre de 2015 al frente del combinado nacional venciendo a El Salvador con amplio marcador de 3-0 en el Estadio Azteca, como parte de la ronda de grupos de la eliminatoria rumbo a Rusia 2018. A partir de ahí ha entregado buenas cuentas, con 29 partidos dirigidos, en donde ha conseguido 21 triunfos, cinco empates y tres derrotas. Con 48 goles a favor y 24 en contra para una efectividad de 82.6 por ciento.

Quitando los siete goles que hizo Chile y los cuatro que le hizo Alemania, el Tricolor de Osorio ha recibido 37 goles en 27 partidos, es decir, 1.37 goles por partido.

Su participación ante equipos del área de Concacaf es lo mejor que tiene hasta este momento, con 14 juegos disputados, con 11 triunfos y tres empates, es decir, cuando se mide a rivales de la zona, no tiene problemas para vencerlos. Los ha enfrentado en eliminatorias mundialistas rumbo a Rusia 2018, en juegos amistosos y en la Copa América Centenario.

Sin embargo cuando le toca medir fuerzas ante equipos que representan un grado de dificultad mayor, con rivales que se encuentran entre los mejores del mundo, no le va de lo mejor. Ha enfrentado a conjuntos de la jerarquía de Uruguay, Chile en dos ocasiones, Alemania y Portugal, con un saldo de dos triunfos, un empate y dos derrotas.

EL DATO

Contra Ghana le cuenta

El partido amistoso que disputó el Tricolor ante Ghana el pasado miércoles 28 de junio en Houston, en donde se ganó 1-0 con gol de Elías Hernández, fue dirigido por su auxiliar técnico Pompilio Páez, sin embargo se entrega a la cuenta de Juan Carlos Osorio.

Buenos momentos

Han sido más los buenos momentos que los malos, como que el técnico colombiano ha entregado buenas cuentas, en cuanto a resultados obtenidos en plazas de la Concacaf, en donde anteriormente se habían tenido desgracias, derrotas dolorosas y caídas fuertes.

Bajo el mando de Osorio, México ganó por primera ocasión en su historia en Columbus, Ohio, además de que se logró vencer a Estados Unidos en la Unión Americana por primera ocasión en 44 años; de igual manera, México consiguió derrotar a Honduras en San Pedro Sula luego de 22 años de no hacerlo.

También el Tricolor consiguió triunfos en otras sedes en donde se le complicaba, como en Canadá, donde desde hacía 23 años no se había podido ganar en aquel territorio, o bien, en Trinidad y Tobago, donde se tenían 12 años sin triunfar en Puerto España.

Otro buen momento de Osorio en México ha sido la manera en cómo ha encarado la eliminatoria rumbo a Rusia 2018, en donde poco a poco se asoma la clasificación a la justa mundialista y lo están haciendo “caminando”.

Pero también hay malos momentos

Pero así como hay buenos momentos, alegrías y triunfos, han llegado derrotas que han sido por demás dolorosas. El Tricolor, de la mano de Juan Carlos Osorio, ha tenido tres caídas, una en un partido amistoso ante Croacia en Los Ángeles, pero lo peor, la derrota ante Chile en los Cuartos de Final de la Copa América Centenario 2016, en donde se cayó por marcador histórico de 7-0, siendo la mayor humillación de la historia de la Selección mexicana.

La otra derrota dolorosa y que ha calado hondo en el corazón de la nación futbolera en México, fue la que ocurrió hace unos días en la Copa FIFA Confederaciones ante Alemania en la Semifinal, cayendo por goleada de 4-1 y enterrando las ilusiones de conseguir algo importante fuera de territorio azteca.

Resultados ante equipos “top”

Uruguay 1-3 México

México 1-0 Chile

México 0-7 Chile

Portugal 2-2 México

Alemania 4-1 México

Todos sus resultados

México 3-0 El Salvador Eliminatoria Estadio Azteca

Honduras 0-2 México Eliminatoria San Pedro Sula

México 2-0 Senegal Amistoso Marlins Park, Miami

Canadá 0-3 México Eliminatoria BC Place, Vancouver

México 2-0 Canadá Eliminatoria Estadio Azteca

México 1-0 Paraguay Amistoso Atlanta

México 1-0 Chile Amistoso San Diego

México 3-1 Uruguay Copa América Phoenix

México 2-0 Jamaica Copa América Pasadena

México 1-1 Venezuela Copa América Houston

México 0-7 Chile Copa América San Francisco

El Salvador 1-3 México Eliminatoria Cuscatlán

México 0-0 Honduras Eliminatoria Estadio Azteca

México 2-1 N. Zelanda Amistoso Nashville

México 1-0 Panamá Amistoso Chicago

EU 1-2 México Eliminatoria Columbus

Panamá 0-0 México Eliminatoria Panamá

México 1-0 Islandia Amistoso Las Vegas

México 2-0 Costa Rica Eliminatoria Estadio Azteca

T. y Tobago 0-1 México Eliminatoria Puerto España

México 1-2 Croacia Amistoso Los Ángeles

México 3-1 Irlanda Amistoso East Rutherford

México 3-0 Honduras Eliminatorio Estadio Azteca

México 1-1 EU Eliminatorio Estadio Azteca

Portugal 2-2 México Confederaciones Kazán

México 2-1 N. Zelanda Confederaciones Sochi

México 2-1 Rusia Confederaciones Kazán

México 1-0 Ghana Amistoso Houston

Alemania 4-1 México Confederaciones Sochi

Estadísticas con el Tricolor

TORNEO JJ JG JE JP GF GC % Amistosos 9 8 0 1 13 4 87.5 C. América 4 2 1 1 6 9 58.3 Eliminatoria 12 9 3 0 22 3 87.8 Confederaciones 4 2 1 1 7 8 66.7 TOTAL 29 21 5 3 48 24 82.6

POR CONFEDERACIONES

Ante Concacaf

14 partidos jugados

11 partidos ganados

3 empates

0 derrotas

25 goles a favor

3 goles en contra

Contra Conmebol

5 partidos jugados

3 partidos ganados

1 partido empatado

1 partido perdido

6 goles a favor

9 goles en contra

Ante UEFA

6 partidos jugados

3 partidos ganados

1 partido empatado

2 partidos perdidos

10 goles a favor

10 goles en contra

Contra Oceanía

2 partidos jugados

2 partidos ganados

4 goles a favor

2 goles en contra

Contra África

2 partidos jugados

2 partidos ganados

3 goles a favor

1 gol en contra

FRASES

“No me ha gustado como ha jugado la Selección, pero me da mucho gusto que tenga resultados, más en la Selección y él los está dando y me parece que eso es más importante para el equipo”.

Miguel Herrera, técnico del América

“No tenemos un estilo como para pensar que va a cambiar de aquí al Mundial. Osorio es un terco y sigue con sus rotaciones. Sigue colocando centrales como laterales y delanteros como extremos”.

Hugo Sánchez, ex entrenador nacional

“En este momento sólo deseo apoyar al Tri. También creo que lo más objetivo sería analizar al equipo al final de un torneo y no de un partido”.

Ricardo La Volpe, ex técnico del Tri