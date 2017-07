El Maratón de Guadalajara estrenará ruta

La competencia tiene una bolsa de más de 900 mil pesos en premios en 22 categorías

GUADALAJARA, JALISCO (01/JUL/2017).- La Perla Tapatía volverá a vibrar con el máximo evento de atletismo del Estado, cuando se lleve a cabo la edición número 33 del Maratón de Guadalajara. Será el próximo 5 de noviembre cuando se celebre una de los competencias atléticas más importantes del país, la cual contará con la presencia aproximada de ocho mil 500 atletas.

Durante la presentación de esta competencia, el director del Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara (Comude), Fernando Ortega Ramos, dio a conocer todos los pormenores del evento que reunirá a corredores élite de todo México y distintas partes del mundo.

“Continuamos con el compromiso de que este evento sea realmente de la ciudad, que no sea algo particular, no sólo de Comude Guadalajara. Agradezco el respaldo de la comunidad atlética de la ciudad, gracias a su participación hemos podido hacer del Maratón un gran evento”.

En esta ocasión, el Maratón contará con 22 categorías de competencia, de las cuales, nueve serán varoniles, ocho femeniles, dos para atletas con discapacidad y tres en la modalidad de relevos, misma que se llevará a cabo por segunda ocasión en la historia de esta competición.

La bolsa de premios a repartir será de 924 mil pesos entre todos los ganadores de las distintas categorías.

Nueva ruta

Tal y como ha sido durante las últimas ediciones, el Maratón tendrá una nueva ruta. La salida y meta estarán situadas en las inmediaciones de la Glorieta de Minerva, mientras que el trayecto de los 42.195 kilómetros está diseñado sobre las avenidas López Mateos, Vallarta, Lázaro Cárdenas, Mariano Otero y México, principalmente.

En búsqueda del Top Ten

Luego de haber solicitado formalmente la etiqueta Bronce ante la Federación Internacional de Atletismo, el director del Code Jalisco, André Marx Miranda, aseguró que una de las metas a largo plazo en la realización de este evento será posicionarlo dentro de los 10 mejores maratones a nivel mundial.

“En algunos años más podemos ser uno de los eventos top a nivel mundial, queremos que esté dentro de los 10 mejores”, dijo el titular del Code Jalisco.