Wozniacki y Pliskova, por el título en Eastbourne

Disputarán este sábado la final del torneo de tenis sobre césped

MADRID, ESPAÑA (30/JUN/2017).- La checa Karolina Pliskova, tercera favorita, y la danesa Caroline Wozniacki, sexta, disputarán este sábado la final del torneo de tenis de Eastbourne.

Pliskova no tuvo que jugar su partido de semifinales, porque su rival, la británica Johanna Konta, no se presentó al preferir no correr riesgos tras sufrir una caía el jueves en su partido contra la alemana Angelique Kerber y dañarse el cuello.

Wozniacki, campeona de este torneo en 2009, derrotó en la otra semifinal a la británica Heather Watson, 126 del mundo, por 6-2, 3-6 y 7-5 después de dos horas y nueve minutos de batalla.