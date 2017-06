Ha llegado el fin: Adolfo Bautista

El sábado se jugará el partido de su despedida definitiva de las canchas

GUADALAJARA, JALISCO (29/JUN/2017).- El sábado será su despedida oficial, pero Adolfo Bautista dice que todavía no se la cree que el momento que pensó nunca llegaría, está a la vuelta de la esquina y se concentrará únicamente disfrutar, dar su mejor futbol para que la afición que asista, se divierta.



"Es difícil asimilarlo, la conferencia pasada me ganó el sentimiento porque el futbol es algo que amo mucho, lo dejo ya para siempre, quizá andarás en algunos eventos pero no profesionalmente. Siempre está un inicio y ahora ha llegado el fin, el momento de decir adiós para prepararme y seguir ligado al futbol. Quiero disfrutar el sábado el buen futbol".



El rival que estará enfrente tiene a elementos con "Chelito" Delgado, Carlos Briones, Osmar "La Pantera" Donizete, Sinha, entre otros jugadores que brillaron en el balompié azteca, así que el platillo futbolístico promete mucho.



"Espero que sea un buen espectáculo, me quiero despedir ganando, nos enfrentamos a elementos que dejaron huella en el futbol mexicano y lo más importante es que la afición salga satisfecha. El árbitro será Gilberto Alcalá".



Agradeció al técnico Rubén Omar Romano el apoyo que le dio en su carrera, porque fue él quien en Tecos le dio continuidad, lo llevó poco a poco para mostrara su talento y es un honor tenerlo en el encuentro de despedida.



"Romano me dio continuidad, le tengo un gran cariño y reconocimiento. Cuando fui a Morelia el primero a quien pidió fui yo, quizá nos faltó el título, llegamos a dos finales y lo estimo mucho; es importante en mi carrera".



A otro estratega que le aprendió mucho, fue al holandés Hans Westerhof, quien lo dirigió en el Guadalajara y puntualizó que el estilo de juego, es de los que más le han gustado en su carrera, porque no tenían miedo a nadie en ninguna cancha.



"Hans Westerhof me dio mucho, desde que llegué a Chivas sé que el futbol que se desarrollaba en ese momento, ofensivo, ayudó mucho a mi futbol por la calidad de jugadores rápidos como Omar Bravo, Juan Francisco Palencia, Alberto Medina y la gente estaba contenta de vernos jugar, porque nos metían dos pero nosotros hacíamos cuatro o tres. Gracias a Hans, le tengo un gran cariño, así como a otros jugadores, técnicos".



La empresa que está vendiendo los boletos para el partido a jugarse en el Estadio Jalisco este sábado a las 20:00 horas, estará regalando a los primeros mil 500 aficionados que se den cita el sábado, la entrada gratis. Este viernes desde las seis de la tarde, habrá entrenamiento en las instalaciones del Estadio Jalisco abierto para todo el público.



En la conferencia de prensa que ofreció en un restaurante de Guadalajara, "Bofo" estuvo acompañado de Osmar Donizete, Carlos Briones, Rubén Omar Romano, Misael Espinoza y Hans Westerhof.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ