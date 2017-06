¿Qué tan 'B' es Alemania?

Aunque sea un cuadro alterno, el conjunto germano es un rival de cuidado para México, afirmó Hans Westerhof

CIUDAD DE MÉXICO (29/JUN/2017).- De cara al partido ante Alemania y su supuesta equipación alterna con la que asistió a la Copa Confederaciones, Hans Westerhof, ex técnico de las Chivas, analiza a los teutones, pero también al Tricolor.

El ex director técnico del Guadalajara, del Necaxa y quien estuviera en las Fuerzas Básicas del Pachuca, con el conocimiento que tiene del futbol mexicano, pero también del balompié europeo, dijo que tiene confianza total en que el conjunto azteca pueda vencer a Alemania hoy en la Semifinal de la Copa Confederaciones de Rusia 2017.

Sin embargo, Hans resaltó las cualidades que tiene el equipo de Joachim Low, entre otras cosas, la mezcla entre elementos juveniles con algunos experimentados.

“Tengo mucha confianza en el equipo de México, he visto casi todos los partidos y Alemania es un equipo muy joven con menos experiencia que México, pero con gran calidad y me encanta la idea futbolística que tienen”, señaló Hans Westerhof.

Recalcó que los elementos que participan en la Die Mannschaft tienen la calidad suficiente para ser tomados en cuenta, y es que cuentan con jugadores de la talla de André Marc Ter Stegen, portero del Barcelona, o Emre Can, jugador del Liverpool y que se midiera al Tricolor en el Mundial Sub-17 de México 2011.

“Entiendo por qué el técnico se decidió a jugar la Copa Confederaciones con estos jóvenes, no son los que normalmente juegan en el equipo nacional. Juegan en el torneo local en su país, pero algunos ya juegan las eliminatorias y traen buen nivel y pueden tener su oportunidad para el Mundial de Rusia del año que entra. Son jóvenes con mucha calidad, vi el partido contra Camerún y vi jugadores muy experimentados, me gustó el portero Ter Stegen, también Emre Can o Julian Draxler”, siguió el ex entrenador rojiblanco.

Por último, Hans aceptó que no conoce a 100% a los jugadores alemanes, pero de quién sí tiene conocimiento es del volante ofensivo por izquierda Amin Younes, quien juega para el Ajax de Ámsterdam, y que México deberá tener cuidado y atención con este veloz jugador.

“Todos tienen posibilidad, no los conozco a todos, pero por ejemplo Amin Younes, el extremo izquierdo, que juega en el Ajax, es un gran jugador que tiene un futuro enorme en el equipo nacional”, finalizó Hans Westerhof, quien visitará nuestra ciudad este fin de semana para estar presente en el juego de despedida del “Bofo” Bautista en el Estadio Jalisco.

LA VOZ DEL EXPERTO

La historia no habla de triunfos ante equipos B

Eduardo Saracho (analista)

Ocioso resulta dar énfasis al término de “equipo B”. La historia jamás ha permitido dar matices cuando de recordar ganadores y perdedores se trata. Alemania no concibe las “derrotas presupuestadas”, para ellos ganar es una sana costumbre y con un equipo lleno de dinámica será un rival complicadísimo.

Ter Stegen, arquero del Barcelona; Mustafi, pilar en el Arsenal; Draxler, figura del PSG; Can, estrella del Liverpool y Kimmich, el heredero de Lahm y jugador del Bayern, forman una columna vertebral sumamente sólida. Gracias al proceso que ha llevado Low en Alemania, los combinados germanos se han impregnado del mismo estilo. Transiciones rápidas en ataque, nunca quedar mano a mano en defensa y un juego siempre hacia las bandas buscando ser profundo.

Por su parte, el combinado mexicano, en este mar de críticas polarizadas, tiene una cita con la historia. El cuadro teutón ha sido la bestia negra del Tri, sin embargo pocas veces hemos tenido un equipo mexicano de tanta calidad y experiencia.

¿Saldrá México a apoderarse de la posesión del balón como lo hizo ante Portugal? De ser así tendrá que ser muy cuidadoso de no quedar expuesto en la contra como pasó con los lusos. México está golpeado en la parte defensiva, donde no ha podido dejar la porteria en cero y además ha sufrido lesiones. Habrá “rotación” segura: sin Diego Reyes, ni Guardado, se vislumbra que sean Alanis y Luis Reyes los que tomen su lugar en el cuadro inicial.

La calidad de los jugadores y el proceso que vive el futbol alemán nos deben poner en perspectiva el mote de “equipo B” y el favoritismo de México. Osorio y sus jugadores saben que además de jugarse el pase a la Final del torneo, se están jugando la tranquilidad en el proceso rumbo a Rusia 2018. Partidazo.

¿Por qué usar al equipo “B”?

Previo a la Copa Confederaciones se esperaba que el actual campeón del mundo visitará Rusia con todos sus jugadores estelares, sin embargo, Joachim Low, seleccionador nacional, optó por darle descanso a sus jugadores que habitualmente son titulares para observar de cerca a las que considera las futuras estrellas del futbol alemán y que conformarán la mayor parte de la lista para el resto de las eliminatorias rumbo al Mundial de 2018.

Lejos de los reflectores que pudieran atraer estrellas como Toni Kroos, Manuel Neuer, Matts Hummels y compañía, el estratega teutón llamó a 23 jugadores jóvenes, entre los que se incluyeron siete futbolistas debutantes con la Selección.

También gusta de las rotaciones

Al igual que México, la Selección alemana también ha sido blanco de las famosas rotaciones en su oncena titular. De los 23 jugadores que fueron convocados para este certamen, Low ha utilizado a 20 en los tres encuentros de la fase de grupos.

Únicamente el guardameta Kevin Trapp y los mediocampistas Diego Demme y Leroy Sane no han visto acción con el actual campeón del mundo.

La figura: Julian Draxler

El mediocampista del Paris Saint Germain es la principal figura de esta Selección y uno de los elementos más experimentados del plantel germano.

A sus 23 años, Draxler se ha convertido en la futura estrella de la Selección alemana gracias a su habilidad para agregarse a la ataque, misma que puede ser combinada con su facilidad de recuperación y la velocidad que imprime a la hora del contragolpe. En Rusia 2017, el ex jugador del Wolfsburgo ha tenido acción en los tres encuentros de fase de grupos, para disputar 260 minutos y marcar un tanto.