Santiago López, el futuro del patinaje en Jalisco

El joven patinador tiene como meta representar a México en los Olímpicos de la Juventud

GUADALAJARA, JALISCO (28/JUN/2017).- Las medallas de oro relucen en su pecho, mientras él esboza una ligera sonrisa al asegurar que sus triunfos han valido la pena gracias a su esfuerzo, el de su entrenador, familia y equipo de trabajo.

Considerado como uno de los atletas jaliscienses más ganadores de la pasada Olimpiada Nacional al adjudicarse cuatro preseas de oro, Santiago López Escareño, deportista de la disciplina de patines sobre ruedas, mejor conocida como patinaje de velocidad, tiene un solo objetivo en mente: convertirse en la nueva figura de este deporte en México.

“En esta Olimpiada mejoré el resultado que había conseguido en la Olimpiada pasada, ahí logré ganar tres medallas de oro. Esta Olimpiada lo hice mejor, gané una más, se podría decir que es fácil, pero también hay que comprender el desgaste que uno tiene como atleta, se dieron los resultados gracias a la constancia y a la disciplina, además de la fe que el entrenador puso en mí, también los fisiatras, mis compañeros de equipo y mi familia. Todos ellos fueron importantes para que yo lo lograra”.

Inspirado por su hermano Diego López para que practicara esta disciplina poco común, pero llena de adrenalina y emociones, Santiago se considera un enamorado del deporte que ha practicado día a día durante los últimos 10 años de su vida.

“Llevo 10 años en esta disciplina, casi toda mi vida. Esto que hago ya no lo considero un sacrificio porque me gusta y lo hago de todo corazón. Mi hermano mayor, Diego, entrenaba en el Code y a mí me llamaba mucho la atención por todo lo que hacía y la energía que desprendía al practicar este deporte”.

El joven tapatío mencionó que uno de sus sueños es representar a México en competencias internacionales, por lo que buscará su clasificación a los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018.

“Ahorita quiero llegar a los Juegos Olímpicos de la Juventud, tengo eso como mi mayor prioridad. Es una experiencia única en la vida y quiero saber que se siente. También quiero asistir a los mundiales, a la mayor cantidad que se pueda para poder brillar en esta disciplina, esos son mis objetivos a corto plazo”.

Jorge Luis Martínez, su inspiración

López Escareño agregó que otro de sus grandes objetivos dentro del patinaje es igualar lo hecho por el también jalisciense Jorge Luis Martínez, quien es su compañero de equipo y actualmente figura como el campeón mundial de esta disciplina en la prueba de los 100 metros libres.

“La verdad es que es un gran ejemplo para mí. Me implanta una gran motivación el hecho de entrenar con él, tengo como compañero y amigo al mejor del mundo en esta disciplina, ese es un gran privilegio para mí”.

SABER MÁS

Mejora su cosecha

Durante la Olimpiada Nacional 2017, Santiago López se colgó cuatro medallas de oro al dominar las pruebas de mil metros sprint largo, 10 mil y 5 mil metros eliminación y 10 mil metros por puntos para superar lo hecho en la justa de 2016, cuando ganó tres preseas de primer lugar.