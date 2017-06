Durmiendo con el enemigo

El deporte cuenta historias, algunas más intensas que otras, de egos enfrentados incluso dentro del mismo vestidor

GUADALAJARA, JALISCO (28/JUN/2017).- La rivalidad es algo inherente al deporte mismo. Es, de hecho, lo que sostiene al espectáculo.

Sin embargo, a lo largo de los años han descollado rivalidades que no tenían razón de ser simplemente porque se dieron dentro del mismo equipo, al interior de un vestidor y cobijados por una organización que se supone buscaba los mismos objetivos.

En algunos casos, a pesar del encono que hubo entre los protagonistas de estas historias, los campeonatos y las medallas llegaron gracias a que dentro del terreno de juego las estrellas pusieron su esfuerzo al servicio del equipo, para después pelear por el protagonismo en el vestidor o en los medios de comunicación.

En otros casos, las cosas no terminaron bien, ni en resultados deportivos, ni en temas personales.

Sea cual fuere el final de la historia, estas rivalidades han alimentado la leyenda en cada uno de los deportes donde se suscitaron.

ROJIBLANCOS PROBLEMÁTICOS

Carlos Salcedo vs. Omar Bravo

Poco antes de que Matías Almeyda lograra consolidar su proyecto con las Chivas, tuvo que lidiar con problemas de ego al interior de su vestidor. Omar Bravo ejercía prácticamente una dictadura en un equipo donde había varios jóvenes. Carlos Salcedo, que empezaba a despuntar en el equipo, no estaba de acuerdo con la manera de manejar el vestidor por parte de Omar y se enfrascaron en una lucha que tuvo sus golpes bajos. Al final, prácticamente de cara a la misma campaña, ambos jugadores salieron del equipo. En algún momento, cuando el “Titán” rompió con su familia, se disculpó públicamente con Bravo aduciendo que era su padre el autor de algunas filtraciones a la prensa que perjudicaron al sinaloense.

MANHATTAN FRACTURADO

Alex Rodríguez vs. Derek Jeter

Alex Rodríguez y Derek Jeter eran grandes amigos antes de coincidir en los Yankees de Nueva York. En 2001 Alex acababa de firmar un contrato millonario con los Rangers de Texas y a pregunta expresa de un reportero se animó a decir que Derek nunca firmaría un contrato similar, pues no tenía el poder de Alex “y batea de segundo, no de tercero o cuarto”, completó. La declaración por supuesto no cayó bien en Jeter, así que años después, en 2004, cuando ambos convergen en Nueva York, la relación se fue desgastando, haciendo un vestidor muy complicado.

TAMBIÉN EN L.A. HACE AIRE

Shaquille O’Neal vs. Kobe Bryant

La NBA también tiene sus historias de egos enfrentados en el mismo vestidor. Quizá el último capítulo importante fue la convergencia en los Lakers de dos astros que siempre se disputaron el liderazgo del vestidor: Shaquille O’Neal y Kobe Bryant. En su autobiografía, el “Shaq” recuerda que previo a la campaña 2003-2004 su compañero rompió un pacto de no agresión al afirmar en una entrevista linduras como que O’Neal magnificaba una lesión en un dedo, que estaba gordo, o que quería cobrar más que cualquiera en el equipo. “Voy a matarlo”, fue lo primero que expresó Shaquille. La tormentosa relación le dio tres títulos a los Lakers.

EL DREAM TEAM, CON MALA VIBRA

Michael Jordan vs. Isiah Thomas

En los noventa se volvieron épicas las batallas entre los Bulls de Chicago liderados por Michael Jordan y los Pistons de Detroit encabezados por Isiah Thomas. De cara a los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, los dos jugadores tenían que converger en el famoso Dream Team que representaría a Estados Unidos en tierras españolas. Thomas se adelantó y le dejó en claro al coach Chuck Daly que si Jordan estaba en el equipo, él no acudiría. La decisión fue muy sencilla: Jordan encabezó aquel histórico equipo, el mejor de todos los tiempos en cualquier deporte profesional. “Fui al Dream Team porque no iba a estar Thomas”, ha declarado Jordan.

NOVELA INGLESA

John Terry vs. Wayne Bridge

La rivalidad entre John Terry y Wayne Bridge no tiene reversa. Terry, ex capitán de la Selección de Inglaterra protagonizó una historia que consumió tinta a raudales en 2010, cuando se descubrieron sus amoríos con la modelo francesa de ropa interior Vanessa Perroncel. El problema mayúsculo era que la modelo era la pareja de Wayne Bridge, quien había sido compañero y amigo de Terry en el Chelsea, además de que ambos eran asiduos en las convocatorias a la Selección inglesa. El escándalo le costó a Terry la capitanía del equipo nacional, además del desprecio de casi todos los futbolistas de la Liga Premier.

RIVALIDAD EXTREMA

Tonya Harding vs. Nancy Kerrigan

No hay antagonismo más grande y llevado al extremo como el que protagonizaron las patinadoras estadounidenses Tonya Harding y Nancy Kerrigan. En 1994 ambas eran estrellas del equipo olímpico de patinaje artístico que cubriría de oro a su país en la Olimpiada Invernal de Lillehammer, Noruega. Harding, voluntariosa pero hosca para un deporte como el que practicaba, parecía perder la batalla por el favoritismo de su país con Kerrigan, apodada la “Princesa”. De cara a la justa invernal, Nancy fue atacada por el esposo de Tonya y un guardaespaldas, quienes la atacaron golpeándola con una barra metálica en las rodillas. Al final, Nancy alcanzó a recuperarse para ir a la olimpiada, Harding quedó relegada de las medallas y Kerrigan obtuvo la de plata.

DOS GIGANTES ENFRENTADOS

Alain Prost vs. Ayrton Senna

Cuando terminaba la década de los ochenta explotó la rivalidad entre el francés Alain Prost y el brasileño Ayrton Senna, los dos mejores pilotos en ese momento y compañeros de equipo en la escudería McLaren. Al francés no le gustaban ciertas maniobras de su coequipero, pero todo explotó en el Gran Premio de Japón de 1989, donde Prost tocó el auto del brasileño, ambos quedaron varados a media pista; el galo abandonó, Senna fue descalificado y al siguiente año Alain firmó con Ferrari.