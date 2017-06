Piedrita francesa en el zapato

Checo Pérez espera, por el bien del equipo, una pronta solución a lo ocurrido con Esteban Ocon en el GP de Azerbaiyán

GUADALAJARA, JALISCO (28/JUN/2017).- Sergio “Checo” Pérez ha gozado de grandes momentos y otros no tanto en su carrera dentro de la Fórmula Uno, pero ninguno tan amargo como el del domingo pasado en el Gran Premio de Azerbaiyán, en el que un accidente provocado por su compañero Esteban Ocon lo marginó de la carrera.

A unos días de ocurrido el incidente, el piloto tapatío aún no se explica cómo pudo haber pasado lo que se vivió en las calles de Bakú, en una competencia que lo pudo haber tenido en lo más alto del podio.

“Espero que lo que pasó no vuelva a darse, por el bien del equipo. En toda mi experiencia en Fórmula Uno nunca había tenido un compañero de equipo así, que prácticamente arruinara la carrera de los dos. He tenido compañeros muy competitivos, con los que he competido muy fuerte en la pista, pero siempre respetándonos”, dice el piloto tapatío en entrevista.

¿Esteban Ocon es el compañero de equipo que más dolores de cabeza te ha dado?, se le pregunta a Checo. “No, para nada. Lo he tenido bajo control desde el inicio de temporada, lo he dominado prácticamente en todas las carreras. Igual y en el sentido de que sea él el más agresivo y al que no le importe terminar con la carrera de los dos autos, en ese sentido sí, pero hasta ahora no ha sido el compañero más competitivo que he tenido”, admite.

Pérez Mendoza espera que pronto la situación con Ocon se resuelva, pues de mantenerse o agravarse, esto iría en detrimento del equipo, que se trazó como objetivo estar entre los tres mejores al final del campeonato.

“En este caso, el equipo es el que tiene que tomar cartas en el asunto. Después de la carrera se habló muy poco, no sé si para la próxima vayamos a hablar un poco más, pero espero que la situación cambie porque sin duda lo que pasó es inaceptable para el equipo. Si seguimos desaprovechando carreras como lo hicimos este fin de semana, donde podíamos haber sumado casi 50 puntos y no lo hicimos, le dimos el podio a nuestro principal rival que ha sido Williams y creo que al final del año nos podemos arrepentir”.

Force India ha evolucionado

Dejando a un lado las diferencias con su coequipero francés, Checo se muestra más que satisfecho por los avances que ha tenido la escudería Force India, que marcha al momento en el cuarto puesto del campeonato de constructores.

“Ha sido increíble el trabajo que ha hecho el equipo, el cómo han trabajado. Para mí es algo muy importante (el resultado) por cómo han llevado todas las cosas, el equipo ha crecido mucho desde el primer día que llegué hasta el día de hoy, ha sido increíble, estoy muy contento y orgulloso de formar parte de este gran equipo. (El de hoy) es un Force India muy diferente al que llegué”.

Checo señala que el equipo ha sacado provecho de los circuitos que mejor se adaptan a las características del VJM10, de ahí que en cinco de las ocho carreras celebradas al momento, tanto él como Ocon hayan terminado entre los 10 primeros y espera que eso se replique en otros escenarios, Monza (Italia) y Spa-Francorchamps (Bélgica) entre ellos.

HISTORIAL

Los coequiperos de Checo

Piloto Equipo Carreras juntos Periodo - Kamui Kobayashi Sauber 39 2011-2012 - Jenson Button McLaren 19 2013 - Nico Hulkenberg Force India 59 2014-2016 - Esteban Ocon Force India 8 2017

SU COMPAÑERO MÁS COMPETITIVO

Le hace guiños a Hulkenberg

En tres de los siete años que Sergio Pérez lleva como piloto de Fórmula Uno, el tapatío tuvo como coequipero al alemán Nico Hulkenberg, que dejó Force India a finales de 2016 para enrolarse a Renault a partir de este año.

Por ello, el tapatío reconoce a “Hulk” como el compañero de equipo más competitivo que haya tenido.

“Nico sin duda ha sido el compañero más competitivo que he tenido, el piloto más completo, el que sabía que si no tenía la vuelta perfecta la iba a conseguir, el que si no sacaba el mejor rendimiento del auto él lo iba a lograr y siempre estábamos muy pegados en todas las prácticas. Empujaba mucho al equipo, hacía su aporte, con toda la experiencia que tenía”, apunta. “En los tres años que estuvimos juntos nunca tuve ningún problema con él, nuestra competencia era muy intensa pero sí nos respetábamos mucho”.

Y el tapatío, de manera contundente, no le cierra la puerta a la posibilidad de hacer mancuerna en un futuro no muy lejano con el alemán. “No sabes qué vaya a pasar en el futuro dentro de la Fórmula Uno, pero sin duda no es alguien con con el que no podría trabajar”.

Volver a las raíces

En la agenda de Sergio Pérez no hay descanso.

Aunque en la semana no haya actividad dentro de la Fórmula Uno, pues se reestablece hasta el próximo 7 de julio en Spielberg, Austria, el tapatío aprovecha el ínter entre Grandes Premios para no perder el ritmo y en casa se preocupa por seguir practicando.

Ayer, el piloto de Force India dio algunos giros sobre un go-kart a lo largo del asfalto del Kartódromo Óscar Casillas, algo que para él es de suma importancia para seguir en un óptimo nivel.

“Es muy importante para mí poder estar aquí, poder estar en ritmo, en los autos, me mantiene activo en la parte física, mental y eso es mi pasión, lo disfruto mucho”, señala.

Las actividades de Pérez en el kartódromo no se limitan a ser diurnas, sino que ocasionalmente acude de noche al lugar, inclusive formando parte de lo que ahí se vive cada tercer miércoles, donde gran cantidad de pilotos se dan cita y realizan un gran convivencia.

“Es importante que haya un gran ambiente en el automovilismo, en los go-karts y a veces vengo a competir porque lo disfruto mucho, disfruto mucho correr sea lo que sea”.

