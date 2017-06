Manny Pacquiao, listo para enfrentar a Jeff Horn

El filipino buscará noquear a su oponente ante más de 50 mil espectadores

BRISBANE, AUSTRALIA (27/JUN/2017).- El boxeador filipino Manny Pacquiao se declaró listo para exponer el cetro welter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), listo, si es posible, para noquear al australiano Jeff Horn.

Pacquiao (59-6-2, 38 KO´s) pondrá en juego el título ante Horn en el SunCorp Stadium, donde más de 50 mil espectadores apoyarán al invicto Horn (16-0-1, 11 KO´s), quien nunca ha peleado fuera de su país.

En teleconferencia este día, 'Pacman' Pacquiao destacó el accionar de su oponente sobre el ring, "trae mucha acción al ring, estoy listo para que salga agresivo, si él hace eso será una gran pelea para los fans".

El filipino, de General Santos City, quien entrenó en dicha ciudad y en Manila para realizar su preparación, dejó en claro que está enfocado en la pelea, "no estoy viendo más allá de esta porque en este punto de mi carrera todas son importantes. No hay mañana si no gano".

Satisfecho por presentarse en países donde nunca ha peleado, dijo que si se presenta la oportunidad de noquear la buscará, "y sí tengo la oportunidad", además de aseverar que es la oportunidad para demostrar a los aficionados que sigue vigente.

Horn, por su parte, se mostró listo para afrontar este reto en su carrera, confiado en el trabajo que hizo y emocionado por estar ante su gente, "me hizo trabajar más duro. Muchos dicen que no tendré ninguna oportunidad, me gusta eso".

Glenn Rushton, entrenador del australiano, destacó el corazón y la barbilla de su pupilo para recibir castigo y en una pelea ante uno de los mejores de todos los tiempos, que la gente dude que pueda vencer a Pacquiao "ha sido un verdadero factor de motivación", concluyó.