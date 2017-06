Cachorros tendrán visita informal a la Casa Blanca

El manager Joe Maddon declaró que ningún jugador estará obligado a asistir

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (27/JUN/2017) El manager Joe Maddon y algunos integrantes de los Cachorros de Chicago visitarán la Casa Blanca el miércoles, aunque no se trata de una visita oficial con el presidente Donald Trump.

Maddon dijo el martes que acudirá por respeto a la familia Ricketts, dueña de los Cachorros y que donó a la campaña de Trump. Maddon indicó que los jugadores no estarán obligados ir a la Casa Blanca, y que no es un acto oficial.

“No he puesto ninguna clase de reglas”, dijo Maddon. “Lo único que exijo es correr fuerte a primera base. Mientras corras duro a primera base, es cosa de ellos si quieren ir a la Casa Blanca o no. Mientras mis pitchers trabajen en su defensa, pueden hacer lo que quieran mañana”.

Los Cachorros están en Washington para una serie contra los Nacionales.

La visita a la Casa Blanca es tan informal que Maddon mencionó que solo hay una posibilidad de que él y los Cachorros se encuentren con Trump. El equipo visitó al presidente Barack Obama en la Casa Blanca como campeones de la Serie Mundial en enero, poco antes que culminara su mandato.

En medio de interrogantes sobre si los Warriors de Golden State, flamantes campeones de la NBA, visitarán a Trump, Maddon dijo que no hará un mensaje político con su presencia en la casa presidencial.

“Me gusta mucho Estados Unidos, me gusta bastante vivir aquí y me gusta bastante lo que representa”, dijo Maddon. "Cuando se te presenta la oportunidad como ciudadano de ir a la Casa Blanca, pues vas. Yo creo que debes ir. Y si es cosa que te guste o no la persona que gobierna el país, por respeto al cargo, hay que ir”