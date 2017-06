Jesús Godínez, agradecido con el apoyo de Almeyda

El novato sabe que su participación en amistosos está cerca

GUADALAJARA, JALISCO (27/JUN/2017).- Cuando le dijeron a Jesús Godínez que recibiría todo el apoyo para ir a la pretemporada en busca de un lugar con el primer equipo, el joven dijo que no sabía cómo explicar el sentimiento que tenía por ver que algo por lo cual luchó mucho tiempo, estaba a nada de darse.

Ya en la pretemporada, trabajando fuerte en el aspecto físico, el novato sabe que su participación en partidos amistosos está a la vuelta de la esquina, que el sueño de poder iniciar tarde que temprano se le cumplirá y dice estar preparado para ese momento, porque no quiere defraudar al técnico Matías Almeyda, quien le ha ofrecido todo el apoyo posible.

"Para cualquier jugador la confianza ha sido importante, me siento con la confianza del técnico, lo cual es base para que un elemento se desempeñe así. Una de las mejores sensaciones que he sentido, porque sabía que me daría la oportunidad y sientes muchas cosas, algo difícil de explicar, porque para eso se trabaja todos los días".

Recordó cómo llegó al club, en el cual ya pasó de la década, así que conoce las entrañas del equipo más popular del futbol mexicano y espera ser en un futuro no muy lejano, el goleador que está esperando la afición, así como su familia, porque han sufrido juntos muchos momentos complicados.

"Fui visoreado por el 'Nene' Sapian y Hugo Díaz, me invitaron a pertenecer al club, estoy por cumplir 11 años en la institución. Tienes que batallarle en algunos momentos, en otros te va bien, tuve momentos difíciles muy continuas y es de lo que más se aprende, de los malos momentos, de éstos me he fortalecido para lograr estar acá".

Resaltó que estuvo muchas ocasiones a prueba en muchos aspectos, así que ahora disfruta mucho lo que está viviendo con el primer equipo, en la pretemporada en Cancún, Quintana Roo.

"Llega un momento en que comienzas a dudar si eres capaz de lograr algunos objetivos, pero lo importante es que no desistas, seguir adelante hasta que uno quede satisfecho con uno mismo".

Cuando Godínez sintió que estaba a punto de dejar todo, fue entonces que llegó su familia para darle apoyo, fuerza para seguir adelante, así que el compromiso con muchos es grande y está listo para responder.

"Mi familia es la que me apoya, han estado siempre, en las buenas como en las malas. Me apoyan siempre, confían en mí, lo cual me ayuda a no bajar los brazos en ningún momento, no me queda más que trabajar para seguir igual o mejor, porque se puede hacer uno de un lugar en el primer plantel. Quiero hacer el mismo trabajo que vengo haciendo, es lo que ha dado resultados".

SABER MÁS

Godínez será el delantero que tendrá oportunidad de mostrarse ante la ausencia de Alan Pulido, quien se encuentra en Selección mexicana.

José de Jesús Godínez Navarro

Posición: Delantero

Edad: 20 años

Peso: 79 kgs

Estatura: 1.83 mts.

Fecha de Nacimiento: 20/01/97

Lugar Nacimiento: Guadalajara, Jalisco.

Nacionalidad: Mexicana

Perfil: Derecho

Trayectoria:

Guadalajara Sub 15 (Inv. 11 y Ver. 12)

Guadalajara Tercera División (2013-14)

Guadalajara Sub 17 (Ap.13, Cl.14, Ap. 14, Cl. 15, Ap. 15 y Cl. 16)

Guadalajara Sub 20 (Cl. 16, Ap. 16, Cl. 17)

Guadalajara Premier (Ap. 14, Cl.15, Ap. 15, Cl. 16 y Cl. 17)

Debut en la Liga MX: Sábado 6 de mayo 2017, Jornada 17, Guadalajara ante Necaxa

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ