El Kartódromo 'Óscar Casillas' es el punto de reunión en donde los amantes del deporte motor compiten por el gusto de la velocidad en un ambiente de camaradería

GUADALAJARA, JALISCO (27/JUN/2017).- Aquí los valores, el deportivismo y la solidaridad son tan importantes como la velocidad: sí corro, pero no choco y no empujo. Se trata del Kartódromo “Óscar Casillas” de Zapopan, recinto que cada tres miércoles se vuelve una oda al automovilismo albergando un amistoso serial entre pilotos jaliscienses.

Y es que esta pista refleja a la perfección la esencia del deporte motor, es la cara más noble del automovilismo y por tanto sólo puede generar amistad en cada vuelta que completan los más de 60 pilotos que se reúnen en cada fecha.

Cada tercer miércoles del mes este recinto automovilístico abre sus puertas para que los pilotos locales vengan a competir y divertirse sobre el asfalto. Es el equivalente a una “cascarita” entre amigos, pero sobre un go-kart y a más de 100 kilómetros por hora, el reto es llevarse la bandera a cuadros.

Es una hermandad entre gente que ama el olor a neumático quemado y la velocidad, pero sobre todo es una convivencia en pro del automovilismo estatal, un semillero de pilotos en Jalisco.

“De este campeonato salió gente como Raúl Guzmán que ya está compitiendo en Fórmula Renault en Francia. Nosotros pusimos los medios para que surgiera este serial y la verdad es que hay mucho trabajo y muchos pilotos que vienen empujando durísimo.

“Esta es una categoría económica. Aquí hay personas pudientes que han ayudado a gente que sí tiene muy buenas manos para ser piloto, pero que no tiene los recursos para salir adelante en este mundo”, compartió José Barba, uno de los pilotos pioneros de este serial que se disputa en alrededor de 16 fechas.

Los palcos del kartódromo son gradas personalizadas, pues cada piloto tiene a su familia o amigos alentándolo cada que corre sobre la curva más cercana.

Los mecánicos también están a la orden del día, nada puede fallar. La pista, los competidores y los go-karts están a 100 por ciento. Es una competencia tan bien cuidada como cualquier otra de su tipo, pero aquí se puede prescindir de los oficiales, no hace falta quien imparta justicia cuando los que compiten lo hacen de la manera más leal posible.

“Prácticamente los oficiales somos todos, cualquier anomalía la sancionamos de manera amistosa. Aquí los jueces son los mismos pilotos, por eso no tenemos ningún conflicto ni conatos de bronca. Cualquier contacto se termina con un apretón de mano y tomándose algún refresco en la cena”.

“Somos muy competitivos y muy limpios, aquí se promueve primero la amistad y luego el piloto. No se valen los contactos, no se valen las agresiones, todo es mera convivencia entre los pilotos. Se aprende a manejar, no a chocar”.

Al término de cada categoría los pilotos se reúnen a un costado de la pista, se sacan el casco de encima y comparten conclusiones. Los ganadores de la noche son reconocidos con un diploma que los reafirma como el mejor de esa fecha. Después de eso todo es asunto olvidado. Ahora la carrera es por ver quién llega primero a servirse la cena.

El abolengo presente

Dentro de este serial en Zapopan pueden verse pilotos de todas las edades y trayectorias. La convivencia es entre amigos y por ello los consagrados aprovechan para volver a sus orígenes. Así lo comentó Antonio Sánchez (foto), quien es el mentor de los reconocidos Checo y Antonio Pérez.

Con toda su experiencia, Antonio Sánchez reconoce que se llena de orgullo cuando pilotos como los Pérez o Raúl Guzmán vienen a convivir y competir dentro del Kartódromo “Óscar Casillas”.

“En próximas fechas vamos a tener aquí a Toño y a Checo, en el año corren como cuatro o cinco carreras en la Fórmula Mundial. Cuando vienen todos les quieren ganar y se dan buenos agarrones porque hay buen nivel y en los go-karts todos están en igualdad de condiciones. También vienen pilotos como Raúl Guzmán que está en Fórmula Renault. Ellos de aquí salieron y vienen a convivir o dar asesorías, eso yo lo disfruto mucho”, compartió el “Donas”.

Respecto al aporte de este serial al automovilismo jalisciense, el “Donas” dijo que no tiene duda alguna de que el kartódromo se ha convertido en un semillero que pronto le dará nuevas glorias al deporte motor de Jalisco.

“Creemos que de aquí podemos sacar otro Checo u otro Raúl, tenemos que ser un escalón para los niños, porque el camino ya lo tenemos. Creemos que este proyecto va a funcionar bien. Hemos crecido mucho, tenemos 16 fechas, lo que lo hace uno de los seriales más largos en el año”.

Del “Óscar Casillas” al “Hermanos Rodríguez”

Aunque la sana convivencia es lo que reina en el serial del Kartódromo “Óscar Casillas”, algunos pilotos como Enrique Meza toman esta competencia para prepararse y foguearse de cara a eventos más importantes.

El joven tapatío señaló que ahora tiene en la mira participar en el Grand Prix Internacional Wing´s Army, mismo que se efectuará el próximo fin de semana en las instalaciones del histórico Autódromo “Hermanos Rodríguez” de la Ciudad de México.

“Aquí compito con pilotos de mucha experiencia, siempre hay buena relación pero también hay competencia, hay un pódium y la vida en juego, siempre tienes que estar atento. Venir acá nos sirve mucho para practicar con el carro, además muchos de los que vienen aquí también van a competir contra mí a nivel nacional”, señaló el tapatío.

Aunque no será algo nuevo para él competir dentro del “Hermanos Rodríguez”, Enrique Meza aseguró que siempre es espectacular volver a correr en esa plaza, pues es sabedor de toda la historia que tiene en el automovilismo nacional.

“Ya he corrido antes en el Hermanos Rodríguez, es uno de los mejores autódromos del mundo, se ha corrido Fórmula Uno, el Mundial de resistencia. Es un escenario espectacular por su gran tamaño e infraestructura, tiene un gran diseño”.

De cara a que arranque esta competencia el próximo 2 de julio, Enrique Meza es claro: aunque aún es un piloto joven, pretende coronarse como campeón dentro de esta justa internacional que es la más importante del kartismo en México.

“Quiero ganar el Campeón de Campeones en GPI, siempre da reconocimiento ganar algo internacional en el mejor campeonato de karts en México, siempre viene bastante bien”, finalizó.

SABER MÁS

Categorías en competencia

Las categorías que compiten dentro de este serial son “Juniors”, “Novatos A y B”, “Shifter”, “X30” y “PRD (Pro Racing Design)”.

Serial en crecimiento

Fue en 2014 cuando comenzó esta iniciativa con la idea de compartir conocimientos entre los pilotos locales que compiten tanto en el kartismo como en categorías más importantes a nivel nacional o internacional. Aunque comenzaron con un grupo cercano a los 20 pilotos por fecha, ahora el Kartódromo “Óscar Casillas” recibe a cerca de 60 competidores cada tercer miércoles.