Serena Williams ignora comentario de McEnroe

McEnroe declaró que Serena sería la número 700 en el ranking mundial masculino

LONDRES, INGLATERRA (26/JUN/2017) Serena Williams prefiere no prestarle atención a lo que John McEnroe piensa podría ocurrir si la estrella estadounidense jugara en el circuito masculino de tenis.

En su cuenta de Twitter, Williams salió al paso el lunes a los comentarios formulados por McEnroe durante una entrevista a la radio pública estadounidense NPR al promover su autobiografía “But Seriously”.

“Querido John, te adoro y respeto, pero por favor, por favor, no me incluyas en tus declaraciones que no están basadas en hechos objetivos”, señaló Williams.

McEnroe, un ex jugador y actualmente comentarista de televisión, dijo que Williams es la mejor jugadora en la historia del tenis femenino “sin duda”.

Pero cuando se le preguntó si era la mejor de la historia, sin distinciones de género, McEnroe dejó claro que no lo pensaba.

Serena Williams sería “como la 700 de la clasificación mundial del tenis si jugara en el circuito masculino”, según dijo el extenista John McEnroe.

El antiguo chico malo del tenis añadió que creía que Williams podría derrotar a algunos hombres, “pero si tuviera que jugar el circuito, el circuito masculino, eso sería una historia totalmente diferente”.

En otro de sus tuits, Williams consignó: “Nunca he jugado contra alguien con un ranking ‘ahí’ ni tengo el tiempo”.

Añadió: “Respeta mi privacidad que estoy por dar a luz a un bebé. Que tenga un buen día señor”.

Williams se ha tomado una pausa del circuito debido a su embarazo. Su intención es volver a los torneos en 2018.

McEnroe ganó siete títulos de individuales de Gran Slam en su carrera. Williams ha ganado 23, un récord en la era abierta que comenzó en 1968.