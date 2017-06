'Conejito' Brizuela trabaja casi a la par de su equipo

El volante rojiblanco admite que le ha costado recuperar la confianza y espera pronto estar entrenando a la par del equipo

GUADALAJARA, JALISCO (26/JUN/2017).- Isaac Brizuela admite que le está costando recuperar algunos aspectos tras su operación en la pierna izquierda, como la confianza, poco a poco aumenta; pero no será un tema fácil de superar, de igual forma la movilidad, el sentirse libre de molestias y espera pronto comenzar a trabajar con balón.

“Me siento como mi primer pretemporada, por el tema de mi lesión tengo que dejar muchas cosas, circunstancias que me pasaron, me estoy adaptando a mis entrenamientos, me faltan 20 ó 30 minutos y trabajo a un 70 u 80 por ciento a lo que hace el grupo. Deseo que quede atrás la lesión, las molestias, que me muestre como antes, que esté contento el cuerpo técnico y mis compañeros con lo que estoy mostrando”.

“Conejito” precisó que hasta ahora el cuerpo técnico está contento con lo logrado en la pretemporada, porque en su caso particular, se avanza de manera importante, no tiene certeza que esté listo para el arranque del Apertura 2017, ya que eso se lo irá diciendo el día a día y conforme vayan disminuyendo los dolores.

“En lo personal y grupal, se ve que están conformes con las cualidades de cada uno de nosotros. Nos da tranquilidad para seguir trabajando de la misma manera. El que vengan muchos canteranos faltaba, porque decía mucha gente que no había tantos jóvenes de la institución, se les da una oportunidad de oro, sé que la van a aprovechar”.

Lo mejor en la pretemporada es la amistad, la unión que en todo momento el equipo muestra, la lealtad al trabajo y esto en gran parte al ejemplo que tienen de un veterano de mil batallas, Carlos Salcido.

“Salcido será el ejemplo para mí, para todos los jóvenes, por lo que logró, lo que está logrando, es un jugador a seguir. Los veo ilusionados, con ganas de trascender y en lo que podamos ayudarlos, lo haremos y de todos podemos aprender. Al igual que ellos nos escuchan, también escucharlos para ver cómo se sienten. Por eso hemos logrado campeonatos, por la humildad que tiene este equipo”.

SABER SABER

“Conejito” Brizuela fue operado el pasado miércoles de marzo, le estabilizaron un esguince de tercer grado y membrana interósea

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ