Problemas en el paraíso, parte II

Un choque entre Sergio Pérez y Esteban Ocon arruina la posibilidad de un triunfo o doble podio para la escudería Force India en el Gran Premio de Azerbaiyán

BAKU, AZERBAIYÁN (26/JUN/2017).- Todo parecía ir como el color de sus coches.

Los buenos resultados de las primeras cinco carreras de la temporada y la buena relación entre Sergio Pérez y Esteban Ocon hacían ver a la escudería Force India como el paraíso de la Fórmula Uno, aunque los triunfos no estuvieran llegando.

Pero todo cambió a partir del Gran Premio de Canadá de hace un par de semanas cuando Pérez supuestamente desobedeció unas órdenes de equipo para dejar pasar a Ocon y la pequeña fractura que brotó entonces entre el tapatío y el francés se hizo más grande ayer en el Gran Premio de Azerbaiyán.

En el giro 20 de 51, después de un reinicio tras el ingreso del Safety Car, Ocon se llevó a Pérez en su intento por rebasarlo, cuando el tapatío rodaba en el tercer sitio y el francés intentaba meterse entre los primeros puestos, éste hizo una maniobra que acorraló a Pérez, lo que desembocó en que la parte delantera del coche del tapatío impactara con el neumático trasero derecho del francés.

El incidente sepultó las posibilidades de un gran resultado para Force India, entre las que se encontraba una potencial victoria después de cómo se desarrolló la carrera, lo cual dejó furibundo a Pérez Mendoza, quien terminó abandonando.

“Estuvimos muy cerca de la victoria hoy con todo lo que pasó después (del choque), pudimos haber ganado (...) teníamos todo para estar en el primer peldaño y estaba haciendo una gran carrera”, apuntó Pérez.

Para echar más sal a la herida, el tapatío abandonó la carrera, terminando así una racha de 37 carreras consecutivas clasificándose, mientras que Ocon logró recuperarse para cruzar la meta en sexto lugar.

“(Ocon) fue muy agresivo. En toda mi carrera he tenido compañeros de equipo con los que he competido fuerte, pero siempre con el suficiente espacio para que no ocurriera algo como lo de hoy (ayer)”, agregó el tapatío. “Arruinamos una gran oportunidad para el equipo y honestamente no podía hacer nada por evitar el choque, estaba pegado al muro y no tenía para dónde hacerme”.

Checo añadió que este tipo de incidentes lastiman al equipo, pues tanto él como el francés como parte de la escudería tienen que darle valor agregado al trabajo del resto y evitar situaciones como la que se dio ayer.

Por su parte, Ocon dijo que “nunca es agradable tener un incidente con tu compañero de equipo, fue costoso para ambos”.

El piloto de segundo año apuntó que la situación se discutirá internamente, pero que “cuando corres tan cerca uno del otro estas cosas pasan”, aunque reconoció que “seguramente será algo que no volverá a pasar”.

Por lo pronto, Checo sigue posicionado como el mejor piloto dentro del equipo, gracias a sus 44 puntos que lo colocan en el séptimo sitio del campeonato, aunque Ocon ya se acercó a nueve unidades y es octavo en la clasificación.

FÓRMULA UNO. LUCHA POR EL CAMPEONATO

Se prende el cerro entre los líderes

Terminó la cordialidad y la sana competencia entre Sebastian Vettel y Lewis Hamilton.

Los pilotos de Ferrari y Mercedes, respectivamente, que habían intercambio elogios a lo largo de la temporada en la que ambos son los principales candidatos por el título de la Fórmula Uno, se olvidaron de ello y ahora intercambiaron golpes dentro y fuera de la pista, durante el Gran Premio de Azerbaiyán.

“Si quiere probar que es un hombre, debería hacerlo fuera del coche, cara a cara”, afirmó el británico después de su incidente con el alemán que ha elevado varios grados la tensión entre ambos.

Vettel, que lidera el campeonato con 14 puntos de margen, chocó con el británico en la vuelta 18 del circuito urbano de Bakú, cuando la carrera estaba neutralizada y los coches iban tras el vehículo de seguridad.

Hamilton, que estaba delante, frenó bruscamente en la curva 15 y Vettel golpeó por detrás. Muy enfadado, el alemán se puso a la altura de Hamilton y dio un golpe de volante, que hizo tocar las ruedas del Ferrari del germano y del Mercedes del inglés.

“Pilotar de esta manera es peligroso. Afortunadamente íbamos despacio, podía haber sido más grave si hubiéramos ido rápido”, afirmó Hamilton.

“Hay muchos jóvenes que ven la Fórmula 1, que han visto este tipo de actitud por parte de un multicampeón del mundo”, lamentó.

Al respecto, Vettel declaró que “él frenó, no podía ponerme en ningún sitio y le di”, se justificó. “Si tengo que ser sancionado, entonces él también merecía una penalización. No me gustó cómo condujo. Así que me puse a su altura y se lo hice saber”, explicó.

El piloto de Ferrari fue sancionado en la carrera con 10 segundos y tres puntos en su carnet, con los que acumula nueve en total y de ser castigado con otros tres, el alemán podría ser suspendido por una carrera.