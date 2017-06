Serena sería número 700 si jugara con hombres: John McEnroe

No le parece probable que una mujer pueda ser la mejor en absoluto en un deporte

GUADALAJARA, JALISCO (25/JUN/2017).- John McEnroe, legendario jugador de tenis, afirmó que si la tenista Serena Williams compitiera en el circuito masculino sería "como la número 700 del mundo".

Williams, que al momento no juega a causa de su embarazo, está ubicada en el cuarto lugar de la clasificación WTA (Asociación de Tenis Femeno), y el propio McEnroe la considera la mejor jugadora en el mundo. A pesar de eso, cree que la estadounidense tendría pocas posibilidades si tuviera que competir contra hombres.

"Eso no quiere decir que no piense que Serena es una increíble jugadora, creo que lo es", dice McEnroe en entrevista con la cadena de radio NPR."La realidad de lo que sucedería es que Serena podría vencer a algunos jugadores porque ella es muy fuerte mentalmente, pero si tuviera que jugar en el circuito masculino, ésa sería otra historia".

McEnroe habló acerca de las posibilidades de ver a una mujer dominar un deporte por encima de los hombres.

"Tal vez a algún punto una mujer tenista pueda ser mejor que cualquiera, sólo que no le he visto en ningún deporte y no lo he visto en el tenis, (pero) supongo que todo es posible en algún momento", dice el ex jugador de 58 años.