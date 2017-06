'Así son las carreras', dice Esteban Ocon a 'Checo' Pérez

'Esto no puede continuar así', responde el piloto tapatío sobre su compañero de equipo

GUADALAJARA, JALISCO (25/JUN/2017).- A la irritación de Sergio Pérez, su compañero de equipo en Force India, Esteban Ocon tiene una respuesta muy simple (y muy francesa): Así son las carreras ('C'est la course', en francés).

Los dos pilotos protagonizaron hoy un incidente en la pista del Gran Premio de Azerbaiyán. El francés intentó rebasar a "Checo", que no cedió espacio y terminó estrellándose contra un muro. El mexicano logró volver a entrar a la carrera, pero tuvo que retirarse un par de vueltas después.

"Creo que ustedes no tienen toda la información", dice Ocon a los micrófonos de la emisora francesa Canal+ al ser interrogado acerca del incidente. "Tenemos que ver todas las imágenes. Estoy seguro que entre la (curva) 1 y la 2, él (Pérez) me golpea con el neumático, lo cual no es lo mejor, pero está bien, así son las carreras. Y después, del incidente en la curva dos sucedió... así son las carreras y vamos a discutirlo internamente, para que no vuelva a suceder"

Cuando se le pregunta a Ocon cuál es la información de la cual el público no dispone para juzgar el incidente responde "No se los voy a decir".

La tensión entre los dos pilotos salió a la superficie hace dos semanas, durante la disputa del Gran Premio de Canadá. Ocon pidió el paso a "Checo" porque sentía que tenía más ritmo y neumáticos más frescos para pelear por los primeros puestos, pero el tapatío se negó a ceder el paso.

Después de le carrera en Azerbaiyán, Pérez se muestra mucho menos estoico al de ver arruinada una posibilidad concreta de podio.

"No sé qué quiso decir con eso", dice Checo sobre la declaración de Ocon. "Yo no hablaría. Le falta mucha experiencia y la manera en que ha conducido no es apropiada. No tengo gran cosa que decirle, es el equipo que debe decidir lo que hay que hacer, todo el mundo tiene un punto de vista diferente. Pero esto no puede continuar así".