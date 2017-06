A cambiar el tenis mexicano

Rafael Font de Mora señala que en el país hacen falta entrenadores especializados

GUADALAJARA, JALISCO (25/JUN/2017).- La intención es clara. Sacar de un letargo que parece interminable al tenis en México es su principal objetivo. Rafael Font de Mora, entrenador y metodólogo especializado en la formación de jugadores juveniles y profesionales, está en Guadalajara desde el viernes para llevar a cabo clínicas del deporte blanco al más alto nivel.

Conocido mundialmente por su labor como analista y metodólogo del equipo de España en Copa Davis, además de haber desarrollado los métodos de entrenamiento de auténticas leyendas del tenis como Pete Sampras, Jim Courier y Michael Chang, Font de Mora señaló que una de las principales causas del bajo nivel del tenis en el país es la falta de entrenadores especializados que puedan llevar a los deportistas a un nivel más alto.

“El nivel es bajo, por eso estamos apoyando a la actual estructura del tenis en México. Empezando por el tema de los entrenadores, si el entrenador no está capacitado para saber qué hacer, no tiene los recursos suficientes tanto tecnológicos, técnicos ni tácticos, no puede transmitir nada a sus jugadores, por mucho entusiasmo que exista. Esta es la primer falla que hemos detectado en el tenis mexicano”.

El creador del sistema de desarrollo de tenistas profesionales llamado ITUSA Tennis explicó que otro de los factores que han influido en la baja del nivel de este deporte en México tiene que ver con la falta de valores de parte del deportista mexicano, así como con la falta de un estilo que pueda definir al tenista como parte de una escuela fundada con una metodología meramente mexicana.

“Con la experiencia que he tenido de jugadores mexicanos puedo decir que son faltos de disciplina, entrenamiento mental, capacidad de sacrificio y dedicación, no tienen la cultura de ser campeón”.

Una de las soluciones que Rafael Font ofrece es la creación de una Academia ITUSA Tenis en Guadalajara, misma que serviría para ayudar a las jóvenes promesas del tenis mexicano con una metodología de trabajo bien fundamentada, entrenadores mexicanos especializados y tecnología de punta que esté a su servicio.

Proyecto de Conade, “sin pies ni cabeza”

Aunque la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) diera a conocer con bombo y platillo la firma de un convenio con la Academia Rafael Nadal en marzo pasado, para Rafael Font está iniciativa, no está bien fundamentada debido a que los recursos no son canalizados para la mayoría de los niños y los jóvenes tenistas de México.

“Desgraciadamente y sin entrar en polémicas, para mí la estrategia y el plan de la Conade es totalmente ridículo, no tiene ni pies ni cabeza. Rafael Nadal como jugador vale todo el oro del mundo, pero como Academia no tiene una metodología definida, porque hay academias que llevan más de 60 años impulsando el tenis y ellos van comenzando. Están gastando mucho dinero en unas becas que sólo van a beneficiar a dos o tres niños, cuando deberías becar a miles de niños, se está tirando el dinero. En lugar de llevarlos a España o Estados Unidos, hay que montar una metodología en México, con entrenadores mexicanos”.

LA FRASE

“Queremos hacer una Academia, pero no sólo para Guadalajara, sino para todo México, Centroamérica y América del Sur. Queremos una Academia internacional, basada en los principios de Itusa”.

Rafael Font de Mora, entrenador de tenis.