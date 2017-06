Del sueño mundialista al olímpico

Ángela Gutiérrez buscará un lugar en los Juegos de la Juventud de Buenos Aires 2018

GUADALAJARA, JALISCO (25/JUN/2017).- Hace apenas unos meses Ángela Gutiérrez acarició la gloria al conseguir el subcampeonato del mundo en el Mundial Sub-17 de halterofilia en Tailandia, sin embargo sus ganas de triunfar hoy apuntan a los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018.

Fue en abril pasado cuando la tapatía brilló en Bangkok al conseguir una plata y dos bronces que la posicionaron como la mejor atleta mexicana de aquella justa juvenil de levantamiento de pesas, pero ahora, tras lo conseguido, su camino a Buenos Aires aún es largo.

“Estoy muy contenta porque después del mundial todo ha cambiado, me han citado para muchas cosas y en la Olimpiada Nacional muchos me reconocieron ese logro, entonces me pone muy orgullosa haber logrado lo que hice”.

“Asistir a Buenos Aires es un reto importante que viene para mí. Primeramente estar en la preselección ya es un logro. En halterofilia son sólo dos plazas en total para femeniles y está muy competido. Es un reto muy grande pero de momento tengo un pie dentro, sólo me falta el otro y echarle más ganas”, señaló la jalisciense.

Fue su entrenador Eusebio Cruz quien puntualizó que Ángela es una de las competidoras nacionales más aventajadas en la lucha por una plaza a Buenos Aires, pero también reconoció que, por ahora, primero deben pensar en el Campeonato Panamericano de Colombia, mismo que tendrá lugar en octubre próximo.

“Ella es la medallista mundial. Son dos eventos los que te hacen elegible, uno fue el mundial de Tailandia y el otro será el Panamericano de octubre. Tiene un pie del otro lado, ella dio la posibilidad de tener la plaza y los logros que últimamente ha tenido la federación de México han sido de la mano de ella”.

“Pasando octubre se tratará de conseguir la otra plaza, pero pienso que será hasta la próxima Olimpiada Nacional cuando se defina finalmente a los preseleccionados, porque van a ir muchas niñas buscando su lugar, me imagino que serán unas siete competidoras las que estén en preselección. Esta próxima olimpiada será el último filtro para saber quiénes son los elegibles”, explicó el coach de origen cubano.

Los resultados y el presente brillante de Ángela hacen que cualquiera apueste por ella para ocupar una de las dos plazas a la justa olímpica juvenil, sin embargo la naturaleza de un deporte como la halterofilia, obliga a que los seleccionados se definan con muy poco tiempo de antelación.

“Faltando cuatro o cinco semanas ya será el último corte, donde ya se define. Nuestro deporte es de alto riesgo, cualquier detalle en la preparación puede fallar y bajar tu nivel, no se puede definir a una Selección hasta semanas antes del evento. Nos podemos equivocar si elegimos con mucho tiempo, los atletas pueden sufrir una lesión. Puede haber cosas ajenas y afectar esa plaza. Vamos a estar de nervios hasta las vísperas de los Juegos Olímpicos de la Juventud”, finalizó Eusebio Cruz.

Será en octubre de 2018 cuando los Juegos Olímpicos de la Juventud arranquen en la ciudad argentina de Buenos Aires. Unas semanas antes se definirá si Ángela tendrá o no la oportunidad de brillar de nueva cuenta por México en un evento de talla mundial.

Un “espía” en pro de Jalisco

Eusebio Cruz nació en Cuba, muy lejos de Jalisco, sin embargo su cariño por el Estado azul y oro lo ha llevado a estar un paso adelante de los demás con tal de conseguir un objetivo deportivo como lo es ganar la Olimpiada Nacional y el Campeonato Nacional Juvenil 2017.

Su deporte es la halterofilia, pero con sus resultados en esta justa nacional, dejó en claro que sus dotes como espía también son merecedores de una medalla de oro.

Y es que Eusebio Cruz, quien a su vez es entrenador de la Selección mexicana de levantamiento de pesas, tuvo la oportunidad de visitar Nuevo León antes de que arrancara la Olimpiada, esto debido a que estuvo en un concentrado del combinado nacional previo al Mundial Sub-17 de Tailandia. En ese lapso de tiempo, Eusebio Cruz recopiló la información necesaria para darle una sorpresa a la delegación regia.

“Me tocó estar en Nuevo León durante siete semanas por un campamento que hicimos previo al mundial de Tailandia. En ese tiempo pude ocuparme de conocer sus estrategias. Durante esas semanas que estuvimos allá casi no nos permitieron ver los entrenamientos de ellos, pero yo buscaba la manera de llegar unos 15 minutos antes del entrenamiento de Selección para ver un poco de lo que hacían”.

“Discretamente pude percatarme de los rivales que tendría Jalisco en cada peso”.

PARA SABER

Sus logros

Ángela Gutiérrez consiguió tres oros en la pasada Olimpiada Nacional 2017, colaborando así para que Jalisco se coronara dentro de la halterofilia.

En el Campeonato Mundial Sub-17 de Tailandia se convirtió en la mejor atleta mexicana al conseguir una plata y dos bronces.